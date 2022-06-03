Третий опытный УТС Як-152 приступил к испытаниям

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Корпорация «Иркут» и Инженерный центр им. А.С. Яковлева продолжают испытания учебно-тренировочного самолёта первоначальной лётной подготовки Як-152. В конце мая к ним присоединился третий лётный экземпляр машины, впервые он поднялся в воздух 22 мая. Об этом сообщил журнал «Взлёт».

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Запуск полноценного серийного производства и начало реальной эксплуатации Як-152 пока задерживаются. Первый полёт самолёт выполнил 29 сентября 2016 года, но его госиспытания ещё не завершены. Осенью 2021 года сообщалось, что Як-152 планируется сертифицировать «по гражданским нормам и правилам в интересах применения в лётных училищах гражданской авиации».

Для обновления парка учебно-тренировочных самолётов первоначальной подготовки лётчиков боевой авиации Минобороны проводит на конкурсной основе комплексные испытания двух перспективных самолётов — Як-152 («Иркут», ОКБ им. Яковлева) и УТС-800 (УЗГА).

УТС Як-152 укомплектован 500-сильным поршневым дизельным двигателем RED A03 V12 немецкой компании RED Aircraft GmbH. Особенность этого самолёта заключается в том, что он входит в состав учебно-тренировочного комплекса, включающего также самолёт Як-130, процедурный тренажёр, учебные компьютерные классы и систему средств объективного контроля.

Впервые Як-152 показали на авиасалоне МАКС-2017. Тогда же на статической стоянке выставки демонстрировался построенный незадолго до этого второй опытный экземпляр самолёта, который также вскоре приступил к полётам. Третья опытная машина предназначалась для статических испытаний, четвёртая — для ресурсных, а собранная недавно пятая — стала третьим лётным образцом.