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Авиация

Третий опытный УТС Як-152 приступил к испытаниям

 © aviation21.ru

Корпорация «Иркут» и Инженерный центр им. А.С. Яковлева продолжают испытания учебно-тренировочного самолёта первоначальной лётной подготовки Як-152. В конце мая к ним присоединился третий лётный экземпляр машины, впервые он поднялся в воздух 22 мая. Об этом сообщил журнал «Взлёт».

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/sUdQpZOhFic

Запуск полноценного серийного производства и начало реальной эксплуатации Як-152 пока задерживаются. Первый полёт самолёт выполнил 29 сентября 2016 года, но его госиспытания ещё не завершены. Осенью 2021 года сообщалось, что Як-152 планируется сертифицировать «по гражданским нормам и правилам в интересах применения в лётных училищах гражданской авиации».

Для обновления парка учебно-тренировочных самолётов первоначальной подготовки лётчиков боевой авиации Минобороны проводит на конкурсной основе комплексные испытания двух перспективных самолётов — Як-152 («Иркут», ОКБ им. Яковлева) и УТС-800 (УЗГА).

УТС Як-152 укомплектован 500-сильным поршневым дизельным двигателем RED A03 V12 немецкой компании RED Aircraft GmbH. Особенность этого самолёта заключается в том, что он входит в состав учебно-тренировочного комплекса, включающего также самолёт Як-130, процедурный тренажёр, учебные компьютерные классы и систему средств объективного контроля.

Впервые Як-152 показали на авиасалоне МАКС-2017. Тогда же на статической стоянке выставки демонстрировался построенный незадолго до этого второй опытный экземпляр самолёта, который также вскоре приступил к полётам. Третья опытная машина предназначалась для статических испытаний, четвёртая — для ресурсных, а собранная недавно пятая — стала третьим лётным образцом.
Источник: https://aviation21.ru/tretij-opytny...ts-yak-152-pristupil-k-ispytaniyam/

Як-152, «Иркут», ОКБ им. Яковлева
  • Badassgoliath Badassgoliath
    04.06.2206:51:27

    Раз там импортный двигатель, то о чём вообще можно говорить?

    #1251088
    • Нет аватара 48rus
      04.06.2208:39:27

      А в какой отрасли у нас неимпортные двигатели?

      #1251090
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