«Орелтекмаш» запустил серийный выпуск композитных модульных панелей
«Орелтекмаш» запустил серийное производство новой продукции — композитных модульных панелей.
Это своеобразный конструктор, позволяющий строить быстровозводимые здания. В производстве используются энергоэффективные материалы. Чтобы в тридцатиградусный мороз согреть модуль до +21℃, достаточно одного электрообогревателя мощностью 1,5 кВт.Нужное для создания нового производства финансирование в размере 20 миллионов рублей «Орелтекмаш» получил в областном фонде развития промышленности по льготной ставке.Новое производство потребовало создания 30 рабочих мест. В дальнейшем их число увеличится примерно до 50.
Источник: https://ogtrk.ru/novosti/94890.html
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