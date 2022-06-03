Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

«Орелтекмаш» запустил серийный выпуск композитных модульных панелей

«Орелтекмаш» запустил серийное производство новой продукции — композитных модульных панелей.

Фото ogtrk.ruФото ogtrk.ru © ogtrk.ru

Это своеобразный конструктор, позволяющий строить быстровозводимые здания. В производстве используются энергоэффективные материалы. Чтобы в тридцатиградусный мороз согреть модуль до +21℃, достаточно одного электрообогревателя мощностью 1,5 кВт.Нужное для создания нового производства финансирование в размере 20 миллионов рублей «Орелтекмаш» получил в областном фонде развития промышленности по льготной ставке.Новое производство потребовало создания 30 рабочих мест. В дальнейшем их число увеличится примерно до 50.
Источник: https://ogtrk.ru/novosti/94890.html

Орел, композитные панели, новое производство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,