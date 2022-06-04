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Состоялся очередной успешный космический пуск!

03.06.2022 Ракета-носитель «Донбасс» с грузовиком «Прогресс-МС20» успешно стартовал с космодрома Байконур с последующей стыковкой к российскому сегменту МКС!

Это девятый космический пуск в этом году. (Если не считать Сармат)

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-54894015&id=456245415&hash=5b8a5e4b88d45844
Источник: https://vk.com/wall-166596029_172250

космос, Союз, Донбасс, Прогресс, пуск
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