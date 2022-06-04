В Коммунарке открылся новый перинатальный центр

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В Коммунарке сегодня открылся новый перинатальный центр, оснащенный самым современным оборудованием.

Строительство пятиэтажного перинатального центра в составе многопрофильной больницы завершилось в феврале. Новый перинатальный центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром на территории Новой Москвы. Здесь же планируют принимать пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов Москвы. И в этих стенах уже родились первые 53 малыша. А весь клинический центр «Коммунарка» будет работать как современный многопрофильный медицинский центр для жителей Новой Москвы и прилегающих районов Москвы.