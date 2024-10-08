В Москве открылся новый госпиталь

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Площадь госпиталя составляет 8 755 квадратных метров.

Мощности многопрофильного центра позволят в год проводить до 231 000 приемов специалистов, а также до 2 000 циклов ЭКО. Стационар госпиталя, рассчитанный на 60 койко-мест, включает 10 реанимационных коек, 40 коек круглосуточного стационара, 10 коек дневного стационара и 6 современнейших операционных.

Восьмиэтажный клинический госпиталь «Мичуринский» — это многопрофильное лечебное заведение, где наши высоквалифицированные врачи готовы в круглосуточном режиме оказывать помощь по целому спектру медицинских специализаций: травматология, кардиология, урология, травматология, гастроэнтерология, оториноларингология, хирургия, офтальмология, ортопедия, эндокринология, дерматология и так далее. В госпитале шесть операционных, есть круглосуточный и дневной стационар. В любое удобное для них время, амбулаторно или в режиме дневного стационара, пациенты клиники могут пройти необходимые обследования. В дневном стационаре также можно получить лечение в связи с неотложным состоянием или обострением хронического заболевания.

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Видеорепортаж:

© mamadeti.ru

© mamadeti.ru

© mamadeti.ru

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