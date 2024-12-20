В Москве открыт флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова

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Флагманский центр ГКБ № 1 имени Пирогова создан путем реконструкции одного из корпусов больницы. Семиэтажный флагман площадью 19,4 тыс. кв. м связан отапливаемыми надземными переходами с лечебными корпусами № 5 и № 8.

В новом центре работают 350 человек, в том числе 98 врачей, 153 сотрудника среднего медицинского персонала и 99 сотрудников прочего персонала, сообщается в материалах пресс-службы.

© b1.mskagency.ru

Во флагманском корпусе больные получают полный комплекс помощи в первые сутки после госпитализации, а затем в зависимости от состояния их переводят в другие отделения больницы или выписывают домой. Благодаря открытию флагмана в ГКБ имени Пирогова впервые появилась интегрированная цифровая операционная с автоматизированной передачей данных, визуализацией и интеллектуальным управлением для проведения высокотехнологичных операций.

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