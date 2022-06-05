«Клинцовский автокрановый завод» ввел в эксплуатацию новый цех по сборке КМУ, АГП и RDK
30 мая 2022 года пресс-служба Клинцовского автокранового завода сообщила, что строительство нового цеха по сборке кранов-манипуляторов, автогидроподъёмников и гусеничных полноповоротных кранов завершено. Строительство нового производственного участка началось несколько лет назад, теперь он введен в работу.
По словам представителей завода, с началом выпуска автогидроподъёмников и КМУ «Клинцы» испытали острую необходимость в расширении производственных площадей, поскольку в нужных количествах собирать новую продукцию на старых участках было невозможно.
Помимо КМУ и АГП, на новой площадке будут собираться крановые установки на гусеничном ходу RDK грузоподъемностью 36 и 55 тонн.
Источник: https://klintsy-blog.info/?p=29614
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