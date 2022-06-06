«ФоксТанк» приступил к строительству третьего производственного цеха в Нижегородской области
Машиностроительный завод «ФоксТанк», один из ведущих производителей прицепной техники в России, приступил к строительству третьего производственного цеха на своей площадке в пос. Селекция Нижегородской области.
Первоочередной задачей нового цеха является обеспечение внутреннего рынка, но немаловажный фактор — развитие экспорта. Благодаря новому производству, «ФоксТанк Моторс» сможет потеснить импортеров и увеличить долю своего экспорта с 13% до 35%. Также, цех позволит российской экономике получить импортозамещение в нескольких сегментах рынка: комплектующие и спецтехника.
Размещение такого производства в регионе предоставит «абсолютно новые возможности продукции и услуг» — это вклад в развитие всей машиностроительной отрасли Российской Федерации. Уникальность продукции и технологий в настоящее время носит конфиденциальный характер.
Планы по развитию машиностроения в Нижегородской области еще более масштабнее — на этой же площадке в ближайшие полтора года должно появиться производство по выпуску дорожной спецтехники, рассчитанные на создание еще 200 рабочих мест.
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