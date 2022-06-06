Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

«ФоксТанк» приступил к строительству третьего производственного цеха в Нижегородской области

 © foxtank.ru

Машиностроительный завод «ФоксТанк», один из ведущих производителей прицепной техники в России, приступил к строительству третьего производственного цеха на своей площадке в пос. Селекция Нижегородской области.

Первоочередной задачей нового цеха является обеспечение внутреннего рынка, но немаловажный фактор — развитие экспорта. Благодаря новому производству, «ФоксТанк Моторс» сможет потеснить импортеров и увеличить долю своего экспорта с 13% до 35%. Также, цех позволит российской экономике получить импортозамещение в нескольких сегментах рынка: комплектующие и спецтехника.

Размещение такого производства в регионе предоставит «абсолютно новые возможности продукции и услуг» — это вклад в развитие всей машиностроительной отрасли Российской Федерации. Уникальность продукции и технологий в настоящее время носит конфиденциальный характер.

Планы по развитию машиностроения в Нижегородской области еще более масштабнее — на этой же площадке в ближайшие полтора года должно появиться производство по выпуску дорожной спецтехники, рассчитанные на создание еще 200 рабочих мест.

 © foxtank.ru
Источник: https://www.foxtank.ru/news/post/no...apravlennogo-na-importozameshchenie

Нижегородская область, ФоксТанк, импортозамещение, машиностроение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,