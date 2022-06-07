В Волгограде введен в эксплуатацию новый корпус онкодиспансера
В Волгограде введен в эксплуатацию новый лечебно-консультационный центр Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Все строительно-монтажные и отделочные работы полностью выполнены, помещения готовят к приёму первых пациентов.
Площадь нового здания составляет более 20 тыс. кв м. Здесь создали детскую и взрослую поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, оборудовали отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическую лабораторию, блок реанимации и интенсивной терапии. Благоустроена прилегающая территория — возведен фонтан, созданы зоны отдыха и парковка на 120 машин.
На территории онкоцентра продолжается возведение радиологического корпуса, в ближайшей перспективе здесь также появится ПЭТ/КТ-центр, что позволит завершить создание на территории региона самой сильной онкологической службы Юга России. В Урюпинске с нуля строится современная онкологическая поликлиника, также в регионе созданы и работают 14 ЦАОПов, охватывающие жителей муниципальных районов по окружному принципу. Ещё два таких центра откроют в Жирновске и Котельниково.
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07.06.2215:55:35