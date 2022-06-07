НПП «ПОЛИПЛАСТИК» замещает полимерные материалы для изготовления автокомпонентов

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Среди новых разработок материалы, которые ранее практически не производились в России, а ввозились из-за рубежа: решения на основе полибутилентерефталата (ПБТ), поликарбонатных ABS-сплавов (ПК/АБС), полиформальдегида (ПОМ) и полиамида 66 (ПА 66). В общей сложности ведущий российский компаундер довел количество «автомобильных» марок в портфеле компании до 285.

Разработанные новые компаунды для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства полностью соответствуют техническим требованиям автопрома по физико-механическим свойствам и показывают хорошие реологические характеристики, позволяя с первых испытаний получить годные детали на оснастках, изготовленных даже под импортные материалы.

До недавнего времени импорт составлял более 90% российского рынка композиций ПК/АБС. Равно как и материалов на основе ПБТ, ПОМ и ПА 66 — данные полимеры не выпускаются в России.

«В нашем портфолио компаунды на данных матрицах были представлены: Научно-технический центр и ранее занимался разработкой рецептур на их основе, но мы не очень активно развивали данную линейку. Сегодня, с учетом санкций и необходимости дать рынку этот ассортимент продуктов, форсировали процесс», — рассказывает Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК». И добавляет, что в поставках первичного сырья для производства компаундов компания всегда была ориентирована на Россию и дружественные страны, поэтому с базовыми полимерами проблем тоже нет.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» продолжает активную работу по созданию серии инновационных материалов для автопрома, способных в короткий срок заменить импортные аналоги. Ведь в современном легковом автомобиле порядка 150 кг пластмасс, из них производят не только привычные всем детали интерьера, бамперы или решетки радиаторов. Части топливных баков, детали подушек безопасности и другие высокотехнологичные компоненты также изготавливают из полимеров. «Одна из главных задач российских компаундеров — найти высокотехнологичные импортозамещающие решения всем зарубежным полимерным материалам для автопрома, и мы уверенны в том, что это возможно», — комментирует Екатерина Смирнова.

Общую потребность автопрома в материалах для изготовления автокомпонентов на основе полимеров эксперт оценивает пока скромно — около 5 тысяч тонн до конца года. «Но это временное явление, связанное с переходным периодом. Уже сейчас видно, что российский автопром и отрасли-сателлиты постепенно адаптируются к новым реалиям. После простоя запускает производство АвтоВАЗ, работают ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, есть перспективы запуска и других автопроизводителей. И у всех нас есть глобальная задача: разработать такие решения, которые позволят обеспечить возвращение автопрома к стандартному объему выпуска продукции и работе на полную мощность. А это, в свою очередь, станет катализатором для развития сопутствующих отраслей», — резюмирует Екатерина Смирнова.