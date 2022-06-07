Во Владимирской области запустили новую линию по производству кровельных материалов
Российская компания «Дёке Хоум Системс», расположенная в городе Киржач Владимирской области, запустила новую автоматизированную линию по выпуску кровельных рулонных материалов на основе битума.
Новая автоматизированная производственная линия позволяет выпускать более 15 млн кв. метров кровельных рулонных материалов на основе битума в год. Для производства продукции используется исключительно высококачественное отечественное сырье.
Средства на приобретение оборудования предоставил Фонд развития промышленности по программе «Производительность труда». Общий объем инвестиций в проект превысил 260 млн рублей, из которых 178,5 млн рублей составил льготный заем ФРП под 1% годовых.
Запуск новой линии дал возможность существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции в сегменте коттеджного и малоэтажного строительства, а также открыть новое направление — производство битумных рулонных материалов. Помимо продуктов для устройства кровли из гибкой черепицы, линия позволяет выпускать битумные рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, применяемые в промышленном, гражданском и дорожно-транспортном строительстве.
«Запущенная линия на текущий момент не имеет аналогов на европейском континенте. С ее помощью можно выпускать более 100 видов рулонных материалов с уникальными характеристиками. Благодаря новому оборудованию мы смогли не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и предложить рынку современные решения широкого спектра применения, а также создать на территории Киржача дополнительные высококвалифицированных рабочие места. Благодаря поддержке ФРП нам удалось в сжатые сроки реализовать проект, обеспечивающий возможность динамичного развития предприятия!», — рассказал гендиректор ООО «Дёке Хоум Системс» Сергей Клюкин.
Производственная линия была запущена в кратчайшие сроки силами специалистов «Дёке» без непосредственного участия представителей производителя: впервые в отрасли монтаж и настройка оборудования осуществлялась с использованием телематических средств связи.
Ранее предприятие с привлечением другого займа ФРП запустило новую линию по производству современного кровельного материала — ламинированной битумной черепицы. Ее мощности позволяют изготавливать до 12 млн кв. метров продукции в год. Это позволит компании занять 30-35% рынка гибкой черепицы в России за счет снижения доли импорта.
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