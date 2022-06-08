©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MK2QYi9dwBwВ этом году акцент в деловой программе выставки #металлообработка2022 сделан на импортозамещение. В условиях санкций против России требуется не просто активизация процесса замены иностранной продукции, но и разработки принципиально новой стратегии технологического развития отечественного машиностроительного комплекса.

В этом году доля российских участников на «Металлообработке» выросла и составляет 386 компаний. А всего их здесь представлено более 500. Тематические разделы выставки охватывают все аспекты станкостроения и металлообработки: интеллектуальные станочные системы нового поколения, автоматические линии, современное оборудование для обработки и резки металлов, промышленная 3D печать, а так же роботехника и автоматизация производства. Вот про последнее мы и поговорим подробнее. Вообще, роботизация уже очень давно и прочно вошла в сферу промышленности. Сейчас на многих производствах используются роботы. Конечно, каждый год они становятся функциональнее. Попробуем сегодня найти самых необычных роботов. И вам покажем.

Посмотрите этот ролик до конца и узнаете кто быстрее доставляет еду… Обычный курьер или Яндекс.Ровер В ролике представлены #промышленныероботы от компаний — EIDOS ROBOTICS, ROBOTECH (#российскиепромышленныероботы ), TECHNORED, CROBOTP, GSK и SPK GROUP. На стенде SPK GROUP был представлен специализированный взрывозащищенный робот. Он используется для покраски в особо опасных, взрывоопасных зонах.

Робот сканирует свою рабочую зону, находит изделие которое стоит. Его не надо позиционировать. Применяется, в основном, для мелкосерийного и единичного производства. В этом году по словам специалистов повышенный интерес к промышленным роботам. SPK GROUP предлагает решение для любых процессов и самых сложных задач.