Производитель промроботов наладил выпуск в ОЭЗ «Технополис Москва»

© ria.ru

Московский разработчик и производитель промышленных роботов, компонентов и программного обеспечения «ТЕХНОРЭД» начал первые отгрузки устройств, выпущенных на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ).

Исторически Москва — город высокотехнологичной промышленности, где создают самую современную продукцию. Столица по поручению Сергея Собянина способствует инновационному развитию научной и производственной базы компаний, оказывая им всестороннюю поддержку. Так, на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» один из ведущих производителей роботизированных систем наладил выпуск робототехнических комплексов для промышленности. Первые отгрузки начались в декабре: машины отправлены на предприятия Москвы, Смоленска и Самары.

Предприятие собирается создать на территории городской ОЭЗ РобоЦентр, где будут располагаться производственная площадка, лаборатория исследований и центр компетенций. Полный экосистемный формат нового производства будет реализован в начале текущего года.

В настоящий момент в продуктовой линейке предприятия восемь роботизированных систем для различных отраслей промышленности. Среди них: роботизированный оператор станка и роботизированный паллетайзер. Запуск новой площадки позволит компании еще быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые типы устройств, а также обеспечит значительное увеличение производственных мощностей.

Как рассказал руководитель компании Артем Лукин, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в настоящий момент активно развивается отрасль робототехники.

«Это место, где мы можем очень эффективно разворачивать свой робоцентр, где на одной площадке находятся наши партнеры и клиенты. Здесь мы реализуем полный цикл от разработки и производства до поставки и отработки технологий у наших заказчиков», — отметил Лукин.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен