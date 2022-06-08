Мегаватты холода «ТехноФрост» для химической промышленности

На заводе «ТехноФрост» во Владимирской области проходят приемо-сдаточные испытания две уникальные холодильные установки, предназначенные для охлаждения сжатого воздуха на предприятии химической промышленности. Заложенный в проекте срок эксплуатации оборудования — 25 лет.

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Чиллеры холодопроизводительностью по 1 МВт каждый обеспечивают охлаждение воздуха с массовым расходом 800 тыс. кг/час. Предусмотрено 100% резервирование компрессорных машин.

Водяной конденсатор и кожухотрубный испаритель смонтированы на общей раме установки. Размеры установок впечатляют: занимаемая площадь 80 м2, высота более 3 м.

Энергопотребление и надежность работы системы контролируется с помощью специально разработанной для данного проекта системы автоматического управления на базе свободно программируемых контроллеров. Применены экономайзеры, частотное управление электродвигателями компрессоров и насосов.

По требованию Заказчика и под его контролем на заводе проводятся не только гидравлические испытания, но и детальная проверка системы управления с моделированием различных аварийных ситуации.