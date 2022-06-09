Белгородским школам передали 69 новых автобусов
69 автобусов получили 66 школ в 15 муниципалитетах Белгородской области, в том числе две школы Белгорода — № 33 и № 43.
Новые транспортные средства заменят те, что эксплуатировались более десяти лет. Автобусы специально оборудованы для перевозки детей — в них есть ограничители скорости до 60 км/ч и ремни безопасности на каждом сидении, а также тахографы, которые позволяют мониторить параметры движения.
Новые автобусы помогут повысить безопасность перевозки детей в регионе. Много детей проживает в удалённых сёлах и хуторах и необходимо обеспечивать их безопасный переезд к школам.
Всего в этом году в учебные заведения передадут 132 автобуса. На покупку транспортных средств потратят 400 млн рублей.
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