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Транспорт и логистика

Белгородским школам передали 69 новых автобусов

 © bel.ru

69 автобусов получили 66 школ в 15 муниципалитетах Белгородской области, в том числе две школы Белгорода — № 33 и № 43.

Новые транспортные средства заменят те, что эксплуатировались более десяти лет. Автобусы специально оборудованы для перевозки детей — в них есть ограничители скорости до 60 км/ч и ремни безопасности на каждом сидении, а также тахографы, которые позволяют мониторить параметры движения.

Новые автобусы помогут повысить безопасность перевозки детей в регионе. Много детей проживает в удалённых сёлах и хуторах и необходимо обеспечивать их безопасный переезд к школам.

Всего в этом году в учебные заведения передадут 132 автобуса. На покупку транспортных средств потратят 400 млн рублей.

 © bel.ru

 © bel.ru

 © bel.ru

 © bel.ru
Источник: https://bel.ru/news/society/03-06-2...shkoly-poluchili-69-novyh-avtobusov

Белгородская область, школьные автобусы, ПАЗ
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