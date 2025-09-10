На Павловском автобусном заводе началась подготовка к серийному производству низкопольного автобуса Citymax-8. Машину серийного образца сфотографировали у проходной предприятия. Судя по регистрационным номерам и табличкам, автобус может выезжать на дороги общего пользования.

Ранее модель показывали только в выставочном формате. Длина автобуса составляет 8,1 метра, вместимость — 32 пассажирских места. Запуск в серию состоится до конца 2025 года.

Изначально проект разрабатывался под названием «Валдай City» и позиционировался как более крупная альтернатива ГАЗель City. Технической основой стал бескапотный среднетоннажный грузовик Валдай Next. На рынок модель выйдет под именем ПАЗ Citymax-8.

Автобус будет оснащаться дизельным двигателем G 2.5 мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Среди особенностей нового «ПАЗика» — широкая дверь и низкий пол в центральной части салона, задняя пневмоподвеска, дисковые тормоза на всех колесах, система ABS, антипробуксовка. Кузов автобуса изготовлен из композитного материала, что значительно повышает коррозионную стойкость.