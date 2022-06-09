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КАМАЗ Компас. Серийный с конвейера

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/1tUyCreNBJY
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1tUyCreNBJY

КАМАЗ, КАМАЗ Компас, автопром
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