В этом выпуске: 00:00 — Вступление 00:20 — Сертифицирован тип на авиадвигатель ПД-8 01:14 — ОДК поставила ИИ на контроль авиадвигателей 01:54 — КАМАЗ пересёк государственную границу без водителя 02:32 — Поступили в продажу первые серийные автомобили возрождённого бренда Volga 03:16 — Компания Flymar представила систему компьютерного зрения для скоростных маломерных судов 04:01 -Россия сделала вертолёт для морских платформ и сразу отправила его работать на Сахалин 04:44 — Уралвагонзавод совместно с Федеральной грузовой компанией начал тестовую эксплуатацию восьмиосного полувагона БАМ 05:26 — Ростсельмаш запустил серийный выпуск кормоуборочного комбайна RSM F 2750 06:09 — Холдинг СТАН автоматизировал смену тяжёлых деталей на станках 06:51 — На заводе Hyundai в Петербурге завод готовят под выпуск авто марки Omoda
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