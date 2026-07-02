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1 день назад 1685
mashnews Видеоблог

Беспилотный КАМАЗ пересёк границу. ПД-8 сертифицирован. Волга вернулась | итоги ИЮНЯ

В этом выпуске: 00:00 — Вступление 00:20 — Сертифицирован тип на авиадвигатель ПД-8 01:14 — ОДК поставила ИИ на контроль авиадвигателей 01:54 — КАМАЗ пересёк государственную границу без водителя 02:32 — Поступили в продажу первые серийные автомобили возрождённого бренда Volga 03:16 — Компания Flymar представила систему компьютерного зрения для скоростных маломерных судов 04:01 -Россия сделала вертолёт для морских платформ и сразу отправила его работать на Сахалин 04:44 — Уралвагонзавод совместно с Федеральной грузовой компанией начал тестовую эксплуатацию восьмиосного полувагона БАМ 05:26 — Ростсельмаш запустил серийный выпуск кормоуборочного комбайна RSM F 2750 06:09 — Холдинг СТАН автоматизировал смену тяжёлых деталей на станках 06:51 — На заводе Hyundai в Петербурге завод готовят под выпуск авто марки Omoda

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Источник: rutube.ru

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