Добавить статью
Лого Сделано у нас
57
Фотофакты

Единственный производитель растворимого Спешелти кофе в России переходит на российское оборудование

 © Фото из открытых источников

Единственный производитель растворимого Спешелти кофе «Сварщица Екатерина» переходит на российское оборудование. Компания основана вице-чемпионом мира по обжарке кофе и девятикратным чемпионом России Бариста Дмитрием Бородаем. Спешелти кофе-это кофе с оценкой выше 82 баллов по методике SCA.

До этого компания перешла на российское оборудование для обжарки кофе, в разработке которого Дмитрий принимал участие.

 © Фото из открытых источников

Примерно так выглядит машина, которую нам собирают. Мы покупали российское оборудование до того, как это стало необходимостью; так же делаем и в этот раз. Ребята собирают все в России электронные компоненты шкафа-овен) по их. цилиндр варится из нержы. Дверь прокрашивается и лишь дверь будет видеть оператор, всё остальное убирается в машинный отсек. На фото виден пример монтажа в цеху, а на видео виден сам машинный отсек.

Когда люди называют свои домашние дегидраторы сублиматорами становится грустно: принцип работы простой как у чайника. Все супер легко. Отдельно поговорим об этом. Если кратко, то продукт выкладывают на полки или выливают, в камере создается вакум 30-50 паскаля (для примера нормальным давлением в мск считается 101000 паскаля), полки промораживают с продуктом до -30-45 и стартует сублимация переход воды из льда в пар. При минусовых температурах пар летит, встречает на своем пути десублиматор, температура которого составляет — 50-75 градусов. Ледяной пар намерзает ½.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

https://t.me/theweldercatherine/1305

О производстве раcтворимого кофе Галараствор.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/JpuFhItB8uQ

пищевая промышленность, кофе, "Сварщица Екатерина", Дмитрий Бородай
  • 3
    Нет аватара treins.
    27.07.2222:12:37

    Уникальный продукт, единственный растворимый кофе, который не отличите от натурального, правда недешевый.

    #1252366
    • 0
      Нет аватара termometrix
      28.07.2212:01:55

      Спасибо Вам за публикацию!Моя скромная особа страстный поклонник вкусного темно-коричневого напитка,очень нравится пить кофе в течение дня,просыпаюсь с ним и потом продолжаю свое общение с волшебным напитком,мощным антиоксидантом,между прочим.

      #1252379
  • 6
    Нет аватара exVHM.ru
    28.07.2208:24:59

    В заголовке «Спешети», в тексте и «Спещелти» и «Спешети», Сварщица Екатерина — название бренда? может ссылочку прикрепить на сайт сварщицы? «шкафа-овен» — типа от английского oven — печь/духовка? или автоматика «Овен»? «по их. цилиндр варится из нержы», «встречаетна», «десублиматоркоторый»… Кто-то сильно торопится…

    Отредактировано: exVHM.ru~08:40 28.07.22
    #1252374
    • 1
      Нет аватара treins.
      28.07.2211:49:48

      Сварщица Екатерина бренд, Спешелти это высококачественный кофе выше среднего.

      Сылка на телеграм Сварщицы, который ведет Дмитрий.

      Сайт theweldercatherine.ru, продукт называется Галараствор.

      Отредактировано: treins.~11:52 28.07.22
      #1252378
      • 4
        Clausson Clausson
        28.07.2221:36:09

        Сайт theweldercatherin

        Спасибо.

        Антимаркетинг от начала и до конца. Название бренда, нет антибренда, его история, дизайн сайта. Даже, блин, лексика и элементарная грамотность в текстах — всё анти…

        Но всё это вторично, если кофе действительно хорош. В конце концов и обкусанное яблоко когда-то тоже было вызовом и антибрендом.

        — Гала (произносится обязательно с типично южнорусским редуцированием «Гха»), раствор!!! гениально    

        А если совсем серьезно, то самое прекрасное в том, что есть увлеченные люди которые имеют возможность и создают собственные хорошие продукты.

        Отредактировано: Clausson~22:12 28.07.22
        #1252397
        • 2
          Нет аватара treins.
          28.07.2222:31:05

          У них на сайте есть карта кофеен работающих на их зерне, их много.

          Можно найти свой город и попробовать.

          Это один из топовых обжарщиков. Вообще в России кофе на высоком уровне если брать обжарщиков, даже два чемпиона мира по обжарки есть.

          Дмитрий много чего создал. К примеру единственный завод по производству кофе в банках Сoolbrew, тоже он создал, там тоже разрабатывал уникальное оборудование свое.

          Отредактировано: treins.~22:44 28.07.22
          #1252399
  • 1
    Нет аватара my.sdelanounas
    28.07.2210:09:24

    Это тот самый случай когда очень интересно, но мало что понятно.

    #1252375
  • 4
    Stanislav Melnikov Stanislav Melnikov
    28.07.2218:37:01

    Что-то какая-то неграмотная заметка, просто вагон ашипок — «Единственнй», «разворимого кофе» и т. д.

    #1252390
  • 3
    Нет аватара cheri
    28.07.2222:05:41

    Мой хороший знакомый занимается производством пищевого оборудования.

    Начинал с нуля.

    #1252398
  • 0
    Нет аватара valex1911
    30.07.2212:21:39

    У кого есть модераторские права — откорректируйте им ошибки, в том числе и логические, глаза режет. Эффект получается больше антирекламный. А так бренд, думаю, достойный, только надо им учится его грамотно и правильно подавать.

    #1252442
    • 2
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      30.07.2215:58:31

      Попытался перевести.

      Но некоторые обороты поставили в тупик. Например: «электронные компоненты шкафа-овен) по их. цилиндр варится из нержы».

      Кто-то сможет перевести на русский?

      В следующий раз сниму с публикации за издевательство над языком.

      Отредактировано: Сергей Котенко~16:01 30.07.22
      #1252448
      • 0
        SS DD SS DD
        31.07.2218:18:42

        «варится не из ржи»?

        #1252477
      • 0
        Бобер Бобров Бобер Бобров
        31.07.2220:35:53

        электронные компоненты шкафа-овен. Программное обеспечение их (Овен или Сварщицы Екатерины). Цилиндр из нержавеющей стали.

        Я так понимаю.

        #1252481
      • 0
        Нет аватара brat_po_razumu
        02.08.2204:20:13

        Могу. По роду деятельности приходится иметь дело с кетайским, увы. Овен — печь (owen). Жарочный шкаф.

        Отредактировано: brat_po_razumu~04:21 02.08.22
        #1252505
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,