Единственный производитель растворимого Спешелти кофе в России переходит на российское оборудование
Единственный производитель растворимого Спешелти кофе «Сварщица Екатерина» переходит на российское оборудование. Компания основана вице-чемпионом мира по обжарке кофе и девятикратным чемпионом России Бариста Дмитрием Бородаем. Спешелти кофе-это кофе с оценкой выше 82 баллов по методике SCA.
До этого компания перешла на российское оборудование для обжарки кофе, в разработке которого Дмитрий принимал участие.
Примерно так выглядит машина, которую нам собирают. Мы покупали российское оборудование до того, как это стало необходимостью; так же делаем и в этот раз. Ребята собирают все в России электронные компоненты шкафа-овен) по их. цилиндр варится из нержы. Дверь прокрашивается и лишь дверь будет видеть оператор, всё остальное убирается в машинный отсек. На фото виден пример монтажа в цеху, а на видео виден сам машинный отсек.
Когда люди называют свои домашние дегидраторы сублиматорами становится грустно: принцип работы простой как у чайника. Все супер легко. Отдельно поговорим об этом. Если кратко, то продукт выкладывают на полки или выливают, в камере создается вакум 30-50 паскаля (для примера нормальным давлением в мск считается 101000 паскаля), полки промораживают с продуктом до -30-45 и стартует сублимация переход воды из льда в пар. При минусовых температурах пар летит, встречает на своем пути десублиматор, температура которого составляет — 50-75 градусов. Ледяной пар намерзает ½.
https://t.me/theweldercatherine/1305
О производстве раcтворимого кофе Галараствор.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/JpuFhItB8uQ
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