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Производство

Компания «Симэкс-Хим» производит авиационное гидравлическое масло «АМГ 10» вместо импортных аналогов

 © simex-chem.ru

Нижегородская компания «Симэкс-Хим» производит авиационное гидравлическое масло «АМГ 10» вместо импортных аналогов. Компанией производятся более десяти марок различных авиационных масел для различной авиационной и наземной техники, авиаузлов и агрегатов.

Продукция компании способна заменить зарубежные аналоги на отечественном рынке. Стандартно, авиационные масла изготавливаются на базе фракций с низкой температурой застывания, что является важным для определенных условий эксплуатации масел.

Авиационные гидравлические масла, в том числе АМГ-10, применяются в качестве рабочей жидкости в основных и вспомогательных гидравлических системах авиационной техники, для снижения коэффициента трения деталей и увеличения их ресурса в узлах и агрегатах. На данный момент среди отечественных масел заменителей и прямых аналогов масла АМГ-10 не существует.

АМГ 10 — это аббревиатура, сокращенное название от «авиационное масло, гидравлическое». Число 10 в названии, как и у большинства гидравлических масел, означает показатель вязкости масла (мм2/с) при температуре 50 °C. Масло АМГ 10 было разработано в 1975 году в Советском Союзе, технические характеристики и технология производства регламентированы ГОСТ 6794-2017 (ранее ГОСТ 6794-75).

Характеристики АМГ 10 в соответствии с ГОСТ

Наименование показателяНорма
Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):
при 50 °C, не менее 10
при минус 50 °C, не более 1250
Индекс вязкости, не менее -
Кислотное число, мг KOH/г, не более 0,03
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 93
Температура застывания, °С, не выше -70
Плотность при 20 °C, кг/м3, не более 850

Известны близкие по своим характеристикам импортные продукты, например Hydraunycoil FH 51, АеroShell Fluid 41, Моbil Aеro HF и другие, соответствующие стандарту МIL-PRF-5606 Н.

По внешнему виду авиационное масло — вязкая прозрачная жидкость, с красным оттенком. Авиационное масло изготавливается на базе фракций с низкой температурой застывания. В процессе производства АМГ 10 в состав добавляются загустители для придания необходимой вязкости, уменьшения текучести и испаряемости.Красный цвет, обязательный для масла АМГ-10, приобретается за счет введения в состав специального органического красителя, который не влияет на функциональные свойства гидравлического масла. Данный краситель необходим для безошибочной идентификации смазочного материала и исключения вероятности смешения с другими маслами.Дополнительно в состав гидравлического авиационного масла АМГ-10 входят антиокислительные присадки. Данные присадки необходимы для предупреждения снижения технических характеристик масла в процессе эксплуатации. При воздействии повышенных температур, которые возникают в результате трения деталей смазываемых узлов, происходит активный процесс окисления углеводородов, составляющих основу масла. Результатом чего рабочие свойства масел могут значительно снижаться.

Область применения и особенности

Применяется для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервалах температур окружающей среды от -60°С до +55°С.

О компании

Компания ООО «Симэкс-Хим» начала свою деятельность и развивается по инициативе специалистов, имеющих многолетний опыт работы в области организации производства смазочных материалов, обеспечения, логистики и реализации готовой продукции.

Специфические знания, положенные в основу нашей компании, были получены сотрудниками в разное время на известных в отрасли предприятиях. А помноженные на деловую репутацию, они позволяют нам работать над постоянным развитием компании и с оптимизмом смотреть в будущее.

Уже сейчас, достигнув определенных успехов, мы готовы предложить нашим клиентам широкую номенклатуру специализированных масел, смазок и жидкостей неизменно высокого качества по доступным ценам.

С января 2017 года качество продукции и оказываемых ООО «Симэкс-Хим» услуг обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Источник: https://simex-chem.ru/

Нижегородская область, Симэкс-Хим, химическая промышленность, импортозамещение
  • 2
    vassso1 vassso1
    28.07.2220:47:43

    Про что пост?!

    #1252393
  • 1
    Clausson Clausson
    28.07.2221:14:20

    Краткая история отечественной промышленности:

    Масло АМГ 10 было разработано в 1975 году в Советском Союзе…

    и

    …заменителей и прямых аналогов масла АМГ-10 не существует

    #1252395
    • -4
      simex-chem simex-chem
      29.07.2208:59:24

      …заменителей и прямых аналогов масла АМГ-10 не существует

      Конечно прямых аналогов нет, но известны близкие по своим характеристикам импортные продукты, например Hydraunycoil FH 51, АеroShell Fluid 41, Моbil Aеro HF и другие, соответствующие стандарту МIL-PRF-5606 Н. Иностранные производители не дремлют и конечно же предлагают свою продукцию в страны где есть наша авиация.

      #1252405
      • -3
        Нет аватара semmggu
        29.07.2209:20:34

        И что? В чем достижение? Как по мне, то это рекламный пост.

        #1252406
        • 4
          simex-chem simex-chem
          29.07.2209:22:44

          Никто и не говорит о достижениях. Мы говорим о том, что это «Сделано у нас»

          Отредактировано: simex-chem~09:23 29.07.22
          #1252407
          • -1
            Нет аватара semmggu
            29.07.2209:26:35

            Нарезной батон тоже «Сделано у нас».

            #1252408
            • 4
              simex-chem simex-chem
              29.07.2209:30:24

              Всё верно. Центрифуги по обогащению урана, поколения 9+, тоже сделано у нас.

              #1252409
            • 1
              Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              29.07.2213:57:35

              Особенно если вкусный и сделан из пшеницы хорошего класса отечественных сортов.

              Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:44 29.07.22
              #1252420
          • 1
            Нет аватара semmggu
            29.07.2214:15:17

            «Сделано у нас» — «Сайт о новых производствах в России, товарах производимых в нашей стране, модернизации производств, инновациях, открытиях, успехах на мировых рынках, и прочих значимых событиях в жизни России."

            Ваш пост — реклама.

            #1252423
  • 1
    Игорь Григорьевич Игорь Григорьевич
    29.07.2213:47:20

    В чем новость. Это масло выпускали в СССР. Занимался регламентом зенитных, крылатых ракет. Использовали это масло для гидравлики. Мы,после развала страны, прекратили его выпускать, и востановил производство?

    #1252416
    • 0
      simex-chem simex-chem
      29.07.2213:55:30

      Масло по прежнему производится как и множество других.

      #1252418
      • 0
        Нет аватара semmggu
        29.07.2214:20:29

        И не только вашей компанией.

        #1252424
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