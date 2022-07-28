Компания «Симэкс-Хим» производит авиационное гидравлическое масло «АМГ 10» вместо импортных аналогов
Нижегородская компания «Симэкс-Хим» производит авиационное гидравлическое масло «АМГ 10» вместо импортных аналогов. Компанией производятся более десяти марок различных авиационных масел для различной авиационной и наземной техники, авиаузлов и агрегатов.
Продукция компании способна заменить зарубежные аналоги на отечественном рынке. Стандартно, авиационные масла изготавливаются на базе фракций с низкой температурой застывания, что является важным для определенных условий эксплуатации масел.
Авиационные гидравлические масла, в том числе АМГ-10, применяются в качестве рабочей жидкости в основных и вспомогательных гидравлических системах авиационной техники, для снижения коэффициента трения деталей и увеличения их ресурса в узлах и агрегатах. На данный момент среди отечественных масел заменителей и прямых аналогов масла АМГ-10 не существует.
АМГ 10 — это аббревиатура, сокращенное название от «авиационное масло, гидравлическое». Число 10 в названии, как и у большинства гидравлических масел, означает показатель вязкости масла (мм2/с) при температуре 50 °C. Масло АМГ 10 было разработано в 1975 году в Советском Союзе, технические характеристики и технология производства регламентированы ГОСТ 6794-2017 (ранее ГОСТ 6794-75).
Характеристики АМГ 10 в соответствии с ГОСТ
|Наименование показателя
|Норма
|Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):
|при 50 °C, не менее
|10
|при минус 50 °C, не более
|1250
|Индекс вязкости, не менее
|-
|Кислотное число, мг KOH/г, не более
|0,03
|Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже
|93
|Температура застывания, °С, не выше
|-70
|Плотность при 20 °C, кг/м3, не более
|850
Известны близкие по своим характеристикам импортные продукты, например Hydraunycoil FH 51, АеroShell Fluid 41, Моbil Aеro HF и другие, соответствующие стандарту МIL-PRF-5606 Н.
По внешнему виду авиационное масло — вязкая прозрачная жидкость, с красным оттенком. Авиационное масло изготавливается на базе фракций с низкой температурой застывания. В процессе производства АМГ 10 в состав добавляются загустители для придания необходимой вязкости, уменьшения текучести и испаряемости.Красный цвет, обязательный для масла АМГ-10, приобретается за счет введения в состав специального органического красителя, который не влияет на функциональные свойства гидравлического масла. Данный краситель необходим для безошибочной идентификации смазочного материала и исключения вероятности смешения с другими маслами.Дополнительно в состав гидравлического авиационного масла АМГ-10 входят антиокислительные присадки. Данные присадки необходимы для предупреждения снижения технических характеристик масла в процессе эксплуатации. При воздействии повышенных температур, которые возникают в результате трения деталей смазываемых узлов, происходит активный процесс окисления углеводородов, составляющих основу масла. Результатом чего рабочие свойства масел могут значительно снижаться.
Область применения и особенности
Применяется для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервалах температур окружающей среды от -60°С до +55°С.
О компании
Компания ООО «Симэкс-Хим» начала свою деятельность и развивается по инициативе специалистов, имеющих многолетний опыт работы в области организации производства смазочных материалов, обеспечения, логистики и реализации готовой продукции.
Специфические знания, положенные в основу нашей компании, были получены сотрудниками в разное время на известных в отрасли предприятиях. А помноженные на деловую репутацию, они позволяют нам работать над постоянным развитием компании и с оптимизмом смотреть в будущее.
Уже сейчас, достигнув определенных успехов, мы готовы предложить нашим клиентам широкую номенклатуру специализированных масел, смазок и жидкостей неизменно высокого качества по доступным ценам.
С января 2017 года качество продукции и оказываемых ООО «Симэкс-Хим» услуг обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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