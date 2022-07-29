В Волгоградской области открылся крупный консервный завод

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Новый консервный завод «Ахтуба» заработал в пос. Краснооктябрьский вблизи г. Волжский Волгоградской области. Площадь завода составляет 43 тыс. м2.

Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год.

Инвестиционный проект стоимостью 3,65 млрд рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 млн банок консервированных овощей.

Первую партию консервов изготовят уже в третьем квартале нынешнего года. Большую часть сырья — огурцы, помидоры и другие овощи будут перерабатывать сразу, однако порядка 20 процентов — закладывать на хранение в 14 подземных бункерах.

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Ассортимент выпускаемой продукции будет варьироваться от сезона к сезону. К примеру, зимой-весной в приоритете — овощные салаты и закуски. В производстве задействуют овощи с собственных полей компании и фермерскую продукцию.

Огурцы и болгарские перцы для комбината выращиваются в агрохозяйстве «Дядя Ваня-Девелей», входящем в холдинг «Дядя Ваня». По словам заместителя руководителя хозяйства Василия Овыляева, общий объём полей составляет 550 гектаров. Сейчас идёт уборка раннего огурца, уже собрано 4000 тонн, что составляет около 70 процентов к плану. До начала сентября планируется собрать до 7000 тонн огурца, а то и выше.

На заводе уже работают 160 человек, с наращиванием мощностей здесь будет создано 500 рабочих мест.

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https://www.gaz.../18212216.shtml

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