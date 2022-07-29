Завод «Отис» в Санкт-Петербурге запустил новую линию по выпуску лифтовых дверей

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29 июля завод «Отис» запустил в Санк-Петербурге новую линию по выпуску лифтовых дверей.

Компания Otis специализируется на производстве, установке и обслуживании лифтов, в группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге.

На текущий момент мощности российских лифтовых заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 м/с. Это лифты для зданий до 40 этажей.

Несколько дней назад завод «Отис» перешёл в собственность российской компании.