Завод «Отис» в Санкт-Петербурге запустил новую линию по выпуску лифтовых дверей
29 июля завод «Отис» запустил в Санк-Петербурге новую линию по выпуску лифтовых дверей.
Компания Otis специализируется на производстве, установке и обслуживании лифтов, в группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге.
На текущий момент мощности российских лифтовых заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 м/с. Это лифты для зданий до 40 этажей.
Несколько дней назад завод «Отис» перешёл в собственность российской компании.
Источник: http://government.ru/news/46139/
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