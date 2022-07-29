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Производство

Завод «Отис» в Санкт-Петербурге запустил новую линию по выпуску лифтовых дверей

 © lift-press.ru

29 июля завод «Отис» запустил в Санк-Петербурге новую линию по выпуску лифтовых дверей.

Компания Otis специализируется на производстве, установке и обслуживании лифтов, в группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге.

На текущий момент мощности российских лифтовых заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 м/с. Это лифты для зданий до 40 этажей.

Несколько дней назад завод «Отис» перешёл в собственность российской компании.

Источник: http://government.ru/news/46139/

машиностроение, Санкт-Петербург
  • 0
    Ярослав Киньков Ярослав Киньков
    29.07.2223:58:05

    Я так понял 29 июля, не июня

    #1252436
  • 5
    Alex M Alex M
    30.07.2217:53:44

    Несколько дней назад завод «Отис» перешёл в собственность российской компании
    У меня в доме Отис, я так и знал что волноваться про запчасти не стоило изначально

    #1252454
    • 1
      SS DD SS DD
      31.07.2218:16:26

      Запчасти не все наши, но новый владелец потому и купил контору, поскольку уже точно ясно, откуда у других поставщиков брать недостающее.

      #1252476
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