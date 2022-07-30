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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Дамате» завершила формирование родительского стада индейки в Ростовской области

 © agroinvestor.ru

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, завершила формирование родительского стада на комплексе по производству индейки в Ростовской области и вышла на запланированную мощность 130 тыс. птиц.

Компания сообщила, что запустила в работу все четыре блока родительского стада, каждый из которых состоит из четырех птичников ремонтного молодняка, шести птичников несушки и птичника самцов. В июле в четвертом блоке был посажен ремонтный молодняк, производство инкубационного яйца начнется здесь в январе 2023 года.

В прошлом году «Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом в Ростовской области. В этом году специалисты компании рассчитывают получить около 8 млн яиц инкубационного качества. Этого объема достаточно, чтобы закрыть потребности на ростовском комплексе, а также частично загрузить инкубаторы в Пензенской области.

«Дамате» — единственный в России производитель индейки, сформировавший своё промышленное родительское стадо. Производство собственного инкубационного яйца позволяет уменьшить объемы поставок и снизить зависимость от импорта, также это уменьшает биологические риски и позволяет контролировать качество яйца.

Формирование собственного родительского стада — важный этап проекта по перезапуску промышленного производства индейки мощностью 85 тыс. т в убойном весе в год. Восстановление площадок родительского стада и увеличение поголовья проходили поэтапно с сентября 2020 года.

Также осенью 2021 года агрохолдинг начал строительство племенного репродуктора второго порядка в Тюменской области. Мощность предприятия — 12 млн инкубационных яиц индейки в год, вложения оцениваются в 5,2 млрд руб. Стратегия развития «Дамате» включает в себя выход на полную самообеспеченность яйцом, высокую биобезопасность производства. Сейчас группа обеспечена собственным инкубационным яйцом примерно на 50%, запуск репродуктора в Тюменской области позволит полностью закрыть потребности холдинга в нем. Ввод первых птичников запланирован на конец 2022 года, первое инкубационное яйцо будет получено во втором квартале 2023-го.
Источник: https://www.agroinvestor.ru/compani...petsiy-kamis-mozhet-uyti-iz-rossii/

птицеводство, Ростовская область, сельское хозяйство
  • 6
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.07.2212:44:28

    Цитирую:

    «Дамате» — единственный в России производитель индейки, сформировавший своё промышленное родительское стадо.

    Другие производители должны следовать этому курсу.

    #1252463
    • 0
      Нет аватара Sunny
      31.07.2216:07:12

      Так то новость хорошая, но сначала развалили Евродон, который вообще с нуля начинал и тоже был единственным со своим родительским стадом. Возможно убрали конкурента.

      Отредактировано: Sunny~16:08 31.07.22
      #1252468
      • 3
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        31.07.2218:29:45

        Я только цитировал автора — я не специалист в этой области.

        А тут разгадка может быть проще — раньше дешевле было импортировать из заграницы, а теперь «пан или пропал» — нужно рассчитывать на себя.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:36 31.07.22
        #1252479
      • 1
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        31.07.2218:36:24

        Кстати, что означает развалили конкурента ?

        Ага, прочитал Ваш пост на другой ветке, но мне трудно судить кто прав, а кто не прав.

        #1252480
      • 6
        Нет аватара brat_po_razumu
        02.08.2204:06:45

        Бизнес — дело рисковое! Это только у диванных икспердов предприниматель взял кредит — и гребет деньгу лопатой, поплевывая в потолок. В жизни же все не так. Успехов, прибылей — никто не гарантирует! Можно и в трубу вылететь. Даже при прекрасно разработанном бизнес-плане. Ну, а уж когда бизнес-план — не очень проработан, да и не ахти выполняется — то тут прямиком в трубу! Бизнес есть бизнес. И конкуренцию в бизнесе — никто не отменял! Конкуренты не спят.

        Так агрохолдинг Евродон влился в агрохолдинг Дамате.

        Евродон был основан в 2003 г. предпринимателем Вадимом Ванеевым. Торговцем водкой (владелец сети магазинов Мишель-Алко) — и абсолютным новичком в агробизнесе. Это я не в плане критики, просто констатирую. Ванеев взял кредит, огромный, у ВТБ, на создание птицекомплекса. И Евродон развивался, до 2016 г., когда они вышли на максимальный показатель в 60 тыс. т мяса индейки. Возникла проблема переизбытка продукции, которую просто не успевали продавать. Из-за переполненных складов реализация индейки шла по ценам ниже себестоимости.

        Непроработка системы сбыта налицо.

        А тут, в 2017 г. — эпидемия птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено около половины поголовья предприятия, последующий карантин и остановка продаж мяса, более полугода. Рос долг компании, который в 2018 г. достиг 37 млрд рублей. Акции перешли кредитору, Внешэкономбанку (он кредит ранее купил у ВТБ). Акции выставили на продажу, в 2020 г. их купил агрохолдинг Дамате. Который и стал главным инвестором.

        Пожелаем им успеха! Но помним, что бизнес — дело рисковое!

        А компания — работает и развивается. Индейка — на всех прилавках, на фермах работают те же самые люди, им без разницы, написано ли на ферме Евродон или Дамате. И покупателю это без разницы.

        Отредактировано: brat_po_razumu~18:00 02.08.22
        #1252504
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