Российские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по экономике
Завершилась V Международной олимпиада по экономике. Сборная России завоевала на соревновании пять медалей. Награды высшего достоинства и лучшие результаты в экономическом туре у Антона Бортникова из Москвы и Бориса Иванчикова из Челябинской области. Также золото получил москвич Андрей Смирнов. Дмитрий Монахов и Екатерина Лексина из Москвы удостоились серебра.
Соревнование проходило в дистанционном формате с 26 июля по 1 августа. Его участниками стали команды из 42 стран мира. Организатором в этом году выступал Китай.
Олимпиада проводится среди школьников 16-18 лет, владеющих английским языком. Задания охватывают три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес.
https://vk.com/...ll-197303542_39 ( все фото)
Источник: https://olimpiada.ru/news/24164
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