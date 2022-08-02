Российские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по экономике

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Завершилась V Международной олимпиада по экономике. Сборная России завоевала на соревновании пять медалей. Награды высшего достоинства и лучшие результаты в экономическом туре у Антона Бортникова из Москвы и Бориса Иванчикова из Челябинской области. Также золото получил москвич Андрей Смирнов. Дмитрий Монахов и Екатерина Лексина из Москвы удостоились серебра.

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Соревнование проходило в дистанционном формате с 26 июля по 1 августа. Его участниками стали команды из 42 стран мира. Организатором в этом году выступал Китай.

© sun1.userapi.com

Олимпиада проводится среди школьников 16-18 лет, владеющих английским языком. Задания охватывают три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес.

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com

© sun1.userapi.com

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