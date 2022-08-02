Добавить статью
Лого Сделано у нас
69
Образование

Российские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по экономике

 © sun1.userapi.com

Завершилась V Международной олимпиада по экономике. Сборная России завоевала на соревновании пять медалей. Награды высшего достоинства и лучшие результаты в экономическом туре у Антона Бортникова из Москвы и Бориса Иванчикова из Челябинской области. Также золото получил москвич Андрей Смирнов. Дмитрий Монахов и Екатерина Лексина из Москвы удостоились серебра.

 © sun1.userapi.com

Соревнование проходило в дистанционном формате с 26 июля по 1 августа. Его участниками стали команды из 42 стран мира. Организатором в этом году выступал Китай.

 © sun1.userapi.com

Олимпиада проводится среди школьников 16-18 лет, владеющих английским языком. Задания охватывают три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес.

 © sun1.userapi.com

 © sun1.userapi.com

 © sun1.userapi.com

https://vk.com/...ll-197303542_39 ( все фото)
Источник: https://olimpiada.ru/news/24164

образование, олимпиада
  • 4
    Нет аватара termometrix
    02.08.2209:45:24

    Молодцы!Поздравляю! Желаю им успешной научной и профессиональной карьеры!Пусть они и впредь несут славу российской экономической школы!Горжусь вместе с ними!

    #1252508
  • 1
    Олег Усачёв Олег Усачёв
    02.08.2219:20:54

    Жертвы ЕГ лютуют    

    Отредактировано: Олег Усачёв~19:23 02.08.22
    #1252529
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,