Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

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Космический аппарат, построенный в интересах Минобороны России, выведен на расчётную орбиту в ходе пуска на ракете «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут (по Москве) с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель легкого класса „Союз-2.1в“ в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

После пуска космическая головная часть — разгонный блок «Волга» со спутником — отделились от второй ступени ракеты в 23:34 по Москве.

Старт ракеты и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2558».

В обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчётов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

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