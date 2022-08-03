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На центральном участке второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Площадь Трёх Вокзалов (Каланчёвская) — Курская завершилась работа в реверсивном режиме. Движение поездов по МЦД-2 через центр Москвы восстановлено в полном объёме.

Благодаря открытию движения по двум главным путям интервал между поездами на МЦД-2 вновь сократился до шести минут. Это в три раза меньше, чем в период реверсивного движения (18 минут). Второй путь открыли на год раньше первоначального срока. Теперь здесь будет ходить 147 пар поездов в сутки.

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Благодаря реконструкции двух существующих и строительству двух новых главных путей пропускная способность участка увеличится вдвое — до 318 пар поездов в сутки. Это позволит организовать движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» и обеспечить в часы пик интервалы между поездами длительностью пять — шесть минут. Количество пассажирских мест вырастет более чем в два раза — до 1,5 миллиона в сутки.

С 3 августа станция Каланчёвская меняет название на Площадь Трёх Вокзалов.

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