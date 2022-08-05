В Томской области спустили на воду первую баржу для ЕРП

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4 августа на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся спуск на воду первой баржи, построенной по заказу Енисейского речного пароходства — логистической «дочки» «Норникеля». Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Контракт на постройку десяти несамоходных барж общей стоимостью более 2 млрд рублей подписан в мае 2021 года. В типовой проект барж с учетом пожеланий пароходства внесены корректировки, чтобы суда могли эксплуатироваться и в морских, и в речных условиях.

«Новые баржи позволят оперативно доставлять на Таймыр большее количество техники, оборудования, контейнеров, труб и других грузов, выполнять перевозки для нужд жилищно-коммунальных хозяйств региона, предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей», — отметила генеральный директор управляющей организации Енисейского речного пароходства «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Согласно условиям контракта, Самусьский судостроительно-судоремонтный завод должен передать ЕРП две баржи в 2022 году, четыре — в 2023-м и еще четыре — в 2024-м."Мы работаем с опережением графика и планируем сдать до конца года сразу три баржи. Вторая будет спущена на воду в ближайшие дни, спуск третьей запланирован на сентябрь. После технических испытаний судов они будут доставлены по Северному морскому пути в Дудинский порт", — отметил директор Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Николай Вдовенко.

Напомним, закладка серии из десяти барж проекта RDB 66.68М состоялась в декабре 2021 года.

Баржи строятся по проекту RDB 66.68М, разработанному в РЦПКБ «Стапель». Судно предназначено для перевозки минерально-строительных материалов с погрузкой и разгрузкой грейферами грузоподъемностью до 16 т, различных тарно-штучных, в том числе негабаритных грузов с удельной нагрузкой на палубу до 10 т/кв.м., в том числе опасных грузов в заводской таре или контейнерах.

Баржа-площадка проекта RDB 66.68М — справка

Длина — 90,2 м

Ширина — 14,5 м

Высота борта — 4,5 м

Грузоподьемность — 2500 т

Водоизмещение — 3200 т

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