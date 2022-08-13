Обзор: в июле 2022 года в России открылись 14 новых производств

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В июле 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 14 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 3 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

На этот раз лидировало машиностроение — 5 новых производств.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается более чем в 60 млрд рублей (по 5 объектам объём вложенных средств не озвучен).

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В Саратовской области запущено производство межкомнатных дверей

На балаковской площадке будут выпускать межкомнатные двери, основным материалом которых является МДФ, произведенный в России. При производстве применяется эмаль на водной основе. Данный выбор материалов и технологий позволяет уйти от использования растворителей и минимизировать вредные условия труда.

По информации руководства компании, выход с новой продукцией на рынок России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья намечен уже на июль. Планируемые объемы выпуска в этом году составят не менее 15 тыс. комплектов в месяц. Инвестиции в проект на старте составили около 500 млн рублей.

В Технопарке «Русклимат ИКСЭл» запущено новое производство

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В Технопарке «Русклимат ИКСЭл» начал работать новый завод — DOMUSMOВILE — пилотный проект по изготовлению быстровозводимых домов для индивидуального жилого и среднеэтажного строительства. Производство полностью автоматизировано и выпускает все элементы домокомплекта.

Объем выпускаемой продукции составит 100 тысяч кв.м. в год. Завод даст области более 170 новых рабочих мест. Инвестиции сотавили 630 млн рублей.

Золотодобывающая компания «НГК Ресурс» завершила расширение мощностей ГОКа в Хабаровском крае

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Золотодобывающая компания ООО «НГК Ресурс» завершила расширение мощностей ГОКа на месторождении Полянка (Хабаровский край) до 3 млн тонн руды в год. Производительность обогатительной фабрики выросла до 1,7 тонн золота.

Организация расширила карьер и модернизировала дробильно-сортировочный комплекс. В частности, две щековые дробилки заменены новыми — мощностью 600 тонн в час, что двукратно превосходит параметры старого оборудования.

Компания также увеличила до 17 единиц количество карт кучного выщелачивания, а также нарастила протяженность конвейера для транспортировки руды с 1 500 до 1 900 м. Кроме того, «НГК Ресурс» дополнительно установила на золотоизвекательную фабрику шесть сорбционных колонн.

В Саранске начали производить тросовые дорожные ограждения

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Мордовское предприятие по выпуску силовых кабелей освоило производство тросовых дорожных ограждений. Это альтернатива обычным отбойникам, причём новинка более долговечна и проста в эксплуатации. Ранее такие тросы в России не изготавливали, их приходилось ввозить из-за границы.

Тросовые дорожные ограждения предназначены для предотвращения выезда автомобиля на встречную полосу движения. Упругий барьер удерживает автотранспортное средство за счет гашения энергии удара. При этом сам автомобиль не повреждается, что сохраняет жизнь водителя и пассажиров.

Благодаря открытию новой линии на заводе создано 100 новых рабочих мест.

В Омске открылся новый завод НПО «Мир»

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Запуск производства состоялся 7 июля. На новом заводе будут производить металлические и пластиковые корпуса для приборов, а также выполнять сборку шкафов управления. Планируется, что завод будет изготавливать до 50 тысяч пластиковых корпусов.

Дополнительно создано 30 рабочих мест.

Больше 30 лет основными направлениями деятельности НПО «Мир» являются разработка измерительных приборов и контроллерной техники, проектирование, внедрение и сервис автоматизированных систем учёта электроэнергии и диспетчерского управления энергообъектами. Предприятие включает в себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение, приборостроительный завод.

Завод по производству нефтегазового оборудования открылся в Воронежской области

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7 июля завод по производству нефтегазового оборудования для подземного и капитального ремонта скважин «РГМ-нефть-газ-сервис» открылся в индустриальном парке «Масловский» вблизи Воронежа.

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Изначально руководство компании заявляло 250 млн рублей инвестиций и создание 60 новых рабочих мест. Однако в процессе строительства бизнес-план менялся, и сейчас на заводе открыто 150 рабочих мест, а сумма инвестиций увеличилась до 750 млн рублей.

«Газпром нефтехим Салават» запустил комплекс каталитического крекинга

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В компании «Газпром нефтехим Салават» запустили «Комплекс каталитического крекинга» на сумму 41,7 млрд. рублей.

Данный проект — самое крупное строительство на территории предприятия за последние 30 лет. Установка может выпускать более 1 миллиона тонн вакуумного газойля в год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в Башкирии за последний год.

С запуском комплекса глубина переработки сырья увеличена до 94-95%.

В Мордовии запустили производство кабелей для систем электроподогрева

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Компания «Лидер-Компаунд» запустила в г. Саранск новое производство саморегулирующихся нагревательных кабелей. Они используются для электрообогрева водосточных систем, кровель зданий, трубопроводов нефти и нефтепродуктов.

На новом производстве предприятие намерено выпускать 6,5 тысячи км нагревательных кабелей в год.

Инвестиции в создание импортозамещающего производства превысили 270 млн рублей.

На Новозыбковском машзаводе в Брянской области открыт новый цех

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14 июля запущена новая линия на возрожденном Новозыбсковском машиностроительном заводе. Новый цех в автоматическом режиме будет производить чистовые оси для железнодорожных грузовых вагонов.

Первой продукцией, выпущенной заводом, стали оси вагонные чистовые колёсных пар грузовых вагонов РУ1Ш, которые успешно прошли постановку на производство по ГОСТ 15.902-2014 и сертификацию в соответствии с требованиями ТР ТС 001/2011.

Расчётная мощность завода по производству осей чистовых на начальном этапе — 40 000 осей в год.

Металлоинвест запустил циклично-поточную технологию на Лебединском ГОКе

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Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, запустила на Лебединском ГОКе передовую технологию по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы.

Металлоинвест инвестировал в проект около 15 млрд рублей. Создано 125 новых рабочих мест.

Запуск ЦПТ дает возможность транспортировки руды из карьера в объеме не менее 55 млн тонн в год.

Выбросы пыли сократятся на 33%, объем образования и размещения отходов вскрышных пород — на 20-40%.

Компания «Петровакс» запустила новую линию производства инъекционных препаратов в Подмосковье

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Российская фармкомпания «Петровакс» в июле запустила четвёртую производственную линию по выпуску инъекционных форм мощностью 50 млн доз в на своём подмосковном предприятии в Подольском районе Московской области.

В строительство линии было вложено 1,6 млрд рублей. Создано 35 рабочих мест.

На новой линии начато производство вакцины для профилактики гриппа «Гриппол® плюс», которую компания поставляет на российский и зарубежный рынки.

В России начали производить трубки для аппаратов ИВЛ

Компания «Глобус» локализовала производство дыхательных контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), респираторной и кислородной терапии на мощностях завода в Москве под брендом АЭРТОНИКА, который уже получил статус резидента «Сколково».

Мощность производства на первом этапе составит 400 тысяч единиц изделий в год, объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей.

В производстве расходников используются технологии литья пластмасс под давлением и экструзии на современном оборудовании, инновационные решения и специально подобранное сырье — ПВД и ПП от компаний «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез» и «Нижнекамснефтехим».

В Вологде наладили выпуск комплектующих для топливных насосов

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В мае предприятие «Мезон» купило два пятикоординатных обрабатывающих центра на сумму 72 миллиона рублей, из них 50 млн рублей — заём Регионального фонда развития промышленности. Теперь на новом оборудовании производят корпусные изделия для топливных насосов дизельных двигателей.

Объёмы производства уже увеличились вдвое, а в августе планируют вырасти в четыре раза. Налажено производство корпусных деталей, без которых невозможно запустить заводы по производству грузовых автомобилей. Раньше для этого многое поставлялось из Германии, сейчас — из Вологодской области.

Завод «Отис» в Санкт-Петербурге запустил новую линию по выпуску лифтовых дверей

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29 июля завод «Отис» запустил в Санк-Петербурге новую линию по выпуску лифтовых дверей.

Компания Otis специализируется на производстве, установке и обслуживании лифтов, в группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге.

На текущий момент мощности российских лифтовых заводов позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах для высотных домов со скоростью движения до 2,5 м/с. Это лифты для зданий до 40 этажей.

Итого за июль 2022 года открыто 14 новых производств:

— из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (58,3 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 60,6 млрд рублей

— по 5 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение — 5

— Строительная промышленность — 3

— Фармацевтика и медицинская промышленность — 2

— Горнодобывающая промышленность — 2

— Химическая промышленность — 1

— Электротехника — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 13

— иностранный и смешанный — 1