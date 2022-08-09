На Урале запустили производство инструментов и имплантатов для детской спинальной хирургии
Завод в Екатеринбурге «Медин-Урал», который специализируется на производстве инструментов и оборудования для офтальмологии и нейрохирургии позвоночника, наращивает объемы производства и осваивает новые виды продукции, в том числе готов выпускать наборы инструментов для детской спинальной хирургии.
«До этого года все операции детям в возрасте от года до восьми делались импортным системами. Цены на них очень высокие, поскольку изделия деликатные и должны быть очень надежными. Мы создали и в этом году запустили в производство наборы инструментов и различных конструкций, которые уже прошли опытную апробацию и сейчас рассматривается вопрос, чтобы наши системы использовать при лечении детей», — рассказал генеральный директор «Медин-Урал» Юрий Егоров.
Детский набор был разработан в рамках совместной программы научно-технического сотрудничества с Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера под руководством Сергея Виссарионова.
Всего предприятие производит более трех тысяч наименований медицинских изделий. Ежегодный прирост объемов составлял 20%. За последние четыре месяца рост составил 40%. Сейчас завод готов увеличить штат работников на 10%, однако мастеров необходимого уровня сложно найти.
«Работа настолько сложна, что этим может заниматься, возможно, один человек из 30. Сейчас трудятся 100 человек, готовы создать еще 10 рабочих мест», — сказал Юрий Егоров.
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