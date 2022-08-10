Десятый МРК проекта 21631 «Град» отправился на испытания

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10 августа на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоялась отправка малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г. Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. После завершения испытаний будет подписан приемо-сдаточный акт и корабль будет передан в состав Военно-Морского Флота России.

Мероприятие прошло в рабочем режиме. С напутственными словами к экипажу и сдаточной команде обратился генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» Александр Филиппов. На церемонии также присутствовали администрация и представители трудового коллектива завода.

В настоящее время девять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» (сдан в 2013 году) и серийные «Углич» (сдан в 2013 году), «Великий Устюг» (сдан в 2014 году), «Зеленый Дол» и «Серпухов» (сданы в 2015 году), «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» (сданы в 2018 году), «Ингушетия» (сдан в 2019 году) и «Грайворон» (сдан в 2021 году) — уже несут службу в составе ВМФ России.

Для справки:

Малые ракетные корабли проекта 21631 (разработчик АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»), строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», имеют большее водоизмещение и оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства.