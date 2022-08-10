Ростех запустил в Подмосковье производство медицинских пробирок для сбора крови

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Госкорпорация Ростех запустила в подмосковной Балашихе новое производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Планируется, что к 2024 году объем выпуска этих изделий достигнет не менее 70 млн штук ежегодно. Инвестиции в проект составили 436 млн рублей.

Площадь нового цеха на базе Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ) составляет более 1200 кв. м. Здесь сосредоточен полный цикл производства — от литья пробирок до сборки и укупорки. Мощность производственной линии — 12 тысяч пробирок в час с возможностью существенного увеличения объемов.

«В настоящий момент порядка 60% пробирок на рынке приходится на импорт. Мы запускаем свое производство таких изделий и рассчитываем выйти на проектную мощность — 70 млн штук ежегодно — к 2024 году. Стоимость российских пробирок заметно ниже, качество не уступает зарубежным образцам. Это позволит значительно нарастить долю российских изделий на рынке уже в ближайшей перспективе», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отдельное внимание на производстве уделено соблюдению стандартов качества. В общей сложности пробирки проходят проверку по 16 различным параметрам. На предприятии есть своя лаборатория для подготовки реагентов и экспертной проверки готовых пробирок. Продукция практически полностью состоит из отечественного сырья. Работа по снижению зависимости от компонентов иностранного производства ведется на постоянной основе.

Вакуумные пробирки для венозной крови обеспечивают получение высокоточного результата анализов, минимизируют риск заражения медперсонала или пациента во время процедуры, а также позволяют транспортировать, хранить и осуществлять глубокое замораживание взятых проб. Поставки продукции НИИИ будут налажены в российские медцентры и лаборатории, занимающиеся забором и исследованием крови.