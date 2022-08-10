В Саратовской области запустили производство обрезиненных фланцев для соединения пластиковых труб
Компания «Техкомплект» (ГК «РусКон») из Энгельса Саратовской области организовала первое отечественное производство фланцев с полимерным покрытием для разъемных соединений пластиковых труб. Предприятие намерено выпускать 17 тысяч изделий в год.
Инвестиции в создание нового производства составили 42,3 млн рублей, из которых 16,5 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 7 млн рублей — региональный ФРП Саратовской области. Средства были выданы в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие изделия».
Сейчас в России, по данным компании, производство аналогичной продукции отсутствует. В целом российский рынок трубопроводной арматуры на 50% занят зарубежной продукцией, в основном из Китая и стран Европы. «Техкомплект» заместит часть импорта.
«Выпускаемые на нашем заводе в Энгельсе соединительные фланцы не уступают по качеству и техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. Однако наши изделия в 2-3 раза ниже по цене. Запуск нового производства в Саратовской области стал возможен благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности», — рассказал генеральный директор ООО «Техкомплект» Ренат Ситяков.
Обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами имеют высокую прочность, стойкость к коррозии, устойчивы к резким перепадам температур, универсальны в применении и имеют эстетичный внешний вид.
Кроме того, такие фланцы после демонтажа запорно-регулирующей арматуры можно использовать повторно без потери технических характеристик, тогда как стальные версии подвержены коррозии, а фланцы, покрытые порошковой краской — сколам.
Фланцы используются во многих отраслях: нефтяной, химической, газовой промышленности, в сфере ЖКХ. Для каждой сферы требуется определенный тип трубопровода и, соответственно, специальная запорная арматура.
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