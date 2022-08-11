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Производство

В Ростове-на-Дону наладили выпуск компьютерных мышек и клавиатур.

 © gamemag.ru

На предприятии группы компаний Option в Ростове-на-Дону стартовало производство компьютерных мышек и клавиатур. По данным «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», на данный момент выпущено более 5 тыс. устройств.

В этом году на заводе намерены запустить экспериментальную сборку компьютерных мониторов и ноутбуков. В 2023 году также запланировано строительство нового предприятия, где наладят массовый выпуск ноутбуков с планируемой мощностью до 50 тыс. устройств в год с потенциалом роста до 100 тыс. На первом этапе проекта инвестиции составят 800 млн руб., а в перспективе — до 2,5 млрд руб.

Еще до введения санкций Option успела закупить специальное оборудование немецкого, южнокорейского и японского производства, благодаря чему выпуск устройств удастся наладить уже в этом году.

Как отмечает технический директор Option Олег Осипов, изначально ноутбуки планировали делать на базе отечественных процессоров «Байкал», однако их выпуск был остановлен в связи с прекращением поставок микрочипов от тайваньской фирмы TSMC. Элементы удастся заменить за счет закупок матриц и процессоров в Китае. Все остальные компоненты будут отечественного производства.

К примеру, в Ростове-на-Дону организуют выпуск литийионных батарей для ноутбуков. На данный момент аккумуляторы такого типа выпускают в России исключительно для автопрома и бесперебойных блоков питания. Корпуса устройств будут полностью выполнены из особой пластмассы, устойчивой к деформации при нагревании.

 © www.rbc.ru

 © www.rbc.ru

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Источник: https://www.rbc.ru/life/news/62f393...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростове-на-Дону, Option
  • Alexander V Alexander V
    11.08.2210:13:21

    Ну неужели…

    #1252712
  • Нет аватара ValVal
    11.08.2210:17:15

    5000 выпустили, а сфоткать не нашлось

    #1252713
    • Nelton Nelton
      11.08.2216:51:56

      По одной из ссылок:

      На звонок в компанию ответил представитель «Оптиона». По его словам, производство клавиатур и мышек действительно запущено, но показать их фотографии не предоставляется возможным (причины не уточняются). Также отказались отвечать на вопрос о стоимости и доступности гаджетов. В СМИ пишут, что все произведенные товары, к сожалению, не будут выпускать в розницу. Девайсы уйдут в руки госструктурам, школам, институтам и больницам.

      #1252728
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