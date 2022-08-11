В Ростове-на-Дону наладили выпуск компьютерных мышек и клавиатур.
На предприятии группы компаний Option в Ростове-на-Дону стартовало производство компьютерных мышек и клавиатур. По данным «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», на данный момент выпущено более 5 тыс. устройств.
В этом году на заводе намерены запустить экспериментальную сборку компьютерных мониторов и ноутбуков. В 2023 году также запланировано строительство нового предприятия, где наладят массовый выпуск ноутбуков с планируемой мощностью до 50 тыс. устройств в год с потенциалом роста до 100 тыс. На первом этапе проекта инвестиции составят 800 млн руб., а в перспективе — до 2,5 млрд руб.
Еще до введения санкций Option успела закупить специальное оборудование немецкого, южнокорейского и японского производства, благодаря чему выпуск устройств удастся наладить уже в этом году.
Как отмечает технический директор Option Олег Осипов, изначально ноутбуки планировали делать на базе отечественных процессоров «Байкал», однако их выпуск был остановлен в связи с прекращением поставок микрочипов от тайваньской фирмы TSMC. Элементы удастся заменить за счет закупок матриц и процессоров в Китае. Все остальные компоненты будут отечественного производства.
К примеру, в Ростове-на-Дону организуют выпуск литийионных батарей для ноутбуков. На данный момент аккумуляторы такого типа выпускают в России исключительно для автопрома и бесперебойных блоков питания. Корпуса устройств будут полностью выполнены из особой пластмассы, устойчивой к деформации при нагревании.
https://www.ipa...s/2022/08/1095/
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