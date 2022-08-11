В Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тысячи коз

© adygheya.ru

В Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз. Общий объём инвестиций составил 2,3 млрд руб.

Комплекс запустили в поселке Трёхречный в рамках реализации масштабного проекта по созданию кластера молочного козоводства. С 2018 года проект инвестирует компания «Мирный — Адыгея». Предприятие поставляет продукцию Аэрофлоту и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другая молочная продукция.

Новый молочный комплекс позволит производить до 15 тонн молока в сутки. В Трёхречном с 2020 года уже работает товарно-молочный комплекс на 2 тыс. коз.

© adygheya.ru

В открытие первой молочной фермы, мощностью 6 тыс. литров молока в день, компания вложила около 700 млн руб.

На запуск второй очереди предприятие получило кредит в размере 838,3 млн руб. С запуском второй очереди, по заявлению руководства предприятия, Адыгею можно считать крупнейшим производителем козьего молока в России.

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru

© adygheya.ru