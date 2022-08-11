В Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тысячи коз
В Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз. Общий объём инвестиций составил 2,3 млрд руб.
Комплекс запустили в поселке Трёхречный в рамках реализации масштабного проекта по созданию кластера молочного козоводства. С 2018 года проект инвестирует компания «Мирный — Адыгея». Предприятие поставляет продукцию Аэрофлоту и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другая молочная продукция.
Новый молочный комплекс позволит производить до 15 тонн молока в сутки. В Трёхречном с 2020 года уже работает товарно-молочный комплекс на 2 тыс. коз.
В открытие первой молочной фермы, мощностью 6 тыс. литров молока в день, компания вложила около 700 млн руб.
На запуск второй очереди предприятие получило кредит в размере 838,3 млн руб. С запуском второй очереди, по заявлению руководства предприятия, Адыгею можно считать крупнейшим производителем козьего молока в России.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
11.08.2221:27:24