Кондитерская фабрика «Победа» завершила реконструкцию производственной площадки в Подмосковье
Кондитерская фабрика «Победа» завершила реконструкцию производственной площадки в подмосковном Егорьевске, увеличив её площадь до 22 тысяч квадратных метров. В новом здании разместили цеха по производству шоколадных конфет, вафель и мармелада.
Инвестиции в модернизацию производства составили около 1,7 млрд рублей собственных средств. Создано ещё 300 рабочих мест.
Благодаря этому компания рассчитывает увеличить объём производимой в Егорьевске продукции с 18 до 36 тонн кондитерских изделий в год", — рассказали в Правительстве Московской области.
Кроме того, «Победа» ввела в эксплуатацию складской комплекс. Новые производственные и складские ресурсы позволят перенести линейку шоколада коллекции Single Origin из латвийского филиала компании в Россию и справиться со спросом на новинки предприятия — вафельные конфеты «Charged» и кислый мармелад «Злые языки».
Как отметила гендиректор «Победы» Ольга Муравьева, увеличение мощностей — ещё один шаг, который говорит о готовности компании к импортозамещению и увеличению объёма производства в ответ на увеличение спроса на российские кондитерские изделия.
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