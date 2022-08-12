Космический аппарат «Экспресс-АМ8» продолжает вещание в Бразилии.

Крупнейшая страна латиноамериканского региона активно пользуется ёмкостью космического аппарата «Экспресс-АМ8» не первый год. В настоящее время через него организовано распространение пяти ведущих бразильских телевизионных каналов, общая зрительская аудитория которых превышает 40 миллионов человек.

Опыт вещания на базе космического аппарата «Экспресс-АМ8» стал одной из тем дискуссии на международном семинаре, который недавно прошёл в Рио-де-Жанейро. Бразильские операторы отметили, что работа с российским аппаратом доказала свои преимущества, и они намерены продолжить развитие услуг на его базе. Таким образом «Экспресс-АМ8» продолжает укреплять позиции на высококонкурентном спутниковом рынке Латинской Америки.

Расширенные возможности работы «за рубежом» открылись телекоммуникационному космическому аппарату «Экспресс-АМ8» в 2018 году, когда Национальным агентством телекоммуникаций Бразилии было выдано официальное разрешение на предоставление услуг через российский спутник на территории страны. Это дало полный набор инструментов для продвижения российского спутникового сегмента на местном рынке. Также для надёжности трансляции в удалённых и труднодоступных зонах страны был создан современный центр мониторинга в городе Уберландия, который активно задействуется в организации вещания через «Экспресс-АМ8».

Космический аппарат «Экспресс-АМ8» создан компанией «ИСС» для национального оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь». Он работает на орбите с 2015 года и является самым западным в российской орбитальной группировке. Успешное и эффективное использование космического аппарата «Экспресс-АМ8» прокомментировал генеральный директор ГП КС Алексей Волин: «Бразилия — одна из самых важных стран-партнёров для ГП КС. Мы нацелены на непрерывную работу по предоставлению высокого уровня сервиса и расширению возможностей, которые помогут бразильским компаниям создавать оптимальные спутниковые сети и обеспечить рост бизнеса».