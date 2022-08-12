Запущено движение по мосту через Тагильский пруд в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в пятницу, 12 августа, открыли движение транспорта по мосту через Тагильский пруд.

Проектом строительства было предусмотрено устройство 4 км подъездных дорог, возведение клеверной развязки и двух автодорожных мостов через ж/д пути и Свердловское шоссе. Общая стоимость работ составила 4,5 млрд рублей.

«Мост представляет собой путепровод длинной 434 метра и шириной почти 25 метров с четырехполосным движением, пешеходными дорожками и 21 световой аркой. 14 программ освещения моста придадут ему особую неповторимость. Уже сегодня вечером тагильчане и гости города увидят праздничную подсветку путепровода», — отметили в пресс-службе.

Реализация проекта заняла чуть больше двух лет. Сегодня объект открыли — первой по мосту и клеверной развязке проехала колонна самосвалов.

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Напомним, перед подрядчиком стояла задача открыть мост через Тагильский пруд в августе, к 300-летию Нижнего Тагила. Чтобы успеть выполнить все необходимые работы, реконструкцию выполняли в круглосуточном режиме.

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Также добавим, что сегодня в Нижнем Тагиле полностью открыли движение по путепроводу на улице Циолковского. Объект еще не сдан в эксплуатацию, здесь продолжат работы по реконструкции в рамках контракта, рассчитанного до 2024 года.