Ставрополье впервые экспортировало мясо птицы в Бахрейн и Катар

Производители из Ставропольского края впервые в 2022 году направили мясо птицы на экспорт в Бахрейн и Катар. Объем экспорта в денежном выражении вырос в этом году на 75%.

В текущем году отгрузили на внешние рынки на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 47,4 тыс. тонн и в денежном выражении — на 75% больше, на $123 млн. Самыми крупными импортерами курятины являются Саудовская Аравия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Впервые в текущем году осуществлены поставки в Бахрейн и Катар.

По информации комитета, в 2022 году мясо птицы из Ставрополья впервые было направлено также в некоторые страны Африки: Мозамбик, Кению, Анголу, Конго, Габон, Гану, Экваториальную Гвинею. В целом производители поставляют продукцию практически в треть стран мира.

В первом полугодии 2022 года в крае произвели 172 тыс. тонн мяса птицы. Фактическое производство на Ставрополье вдвое превышает рекомендуемые нормы потребления. Это позволяет обеспечивать продукцией не только потребности населения края, но и наращивать экспорт. В регионе экспортеры получают господдержку по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

«Так как куриное мясо по сравнению с другими видами мяса более дешевое и быстрее воспроизводится, в последнее время спрос на этот вид доступного белка в мире возрос. Эксперты отмечают, что в ближайшие десять лет потребление мяса птицы в мире вырастет практически на 50%. Увеличение доли производства и экспорта мяса птицы — это долгосрочный тренд», — приводятся в сообщении слова председателя комитета Дениса Полюбина.

Переработка мяса птицы в ближайшее время на Ставрополье будет расширяться. В крае реализуются несколько инвестиционных проектов с вложениями более 2 млрд рублей. Инвесторы намерены создать порядка 400 рабочих мест. Мощности по переработке вырастут более чем на 120 тыс. тонн в год.