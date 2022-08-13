Тула. Станки и люди
Продолжаем свои путешествия по металлообрабатывающим предприятиям России. Сегодня мы в славной Туле, городе оружейников и машиностроителей.
Производственное предприятие «МехМаш», 200 работников. Компания производит запорную арматуру и оборудование для врезки под давлением для нефтегазовой отрасли.
Понятно, что без металлообрабатывающих станков никак. Их на предприятии 22. Как и многие другие, предприятие шло традиционным путём: от старых советских станков в импорт из Китая и Японии. С 2020 года начали ставить тверские станки с ЧПУ. Пока их 4.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Qb3su4mVmrY
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