Компания «Грюнвальд»: дорогу осилит идущий

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Начало

Компания «Грюнвальд» родилась в 2007 году. С нашей стороны была идея, которую сформулировал калининградский предприниматель Алексей Драч, и огромное желание работать.

За технологиями поехали в Германию и Польшу. Немцы спросили: «Вы хотите продавать?» Ответ был: «Нет, производить». Немцы немного удивились, но после инспекций и некоторых раздумий поверили и пошли на сотрудничество.

Через несколько месяцев в цехе, размещённом на территории брошенного завода в Калининграде, был выпущен первый полуприцеп-контейнеровоз. На первом этапе удавалось осуществлять сборку не более 10 единиц техники в месяц.

В 2009 году в производство запущена линейка самосвальных полуприцепов с полукруглыми стальными кузовами.

Производство в Калининграде осуществлялось в полном соответствии с требованиями немецкой стороны, а это значит, что калининградские «Грюнвальды» обладали усиленной рамой, «неубиваемыми» осями BPW Heavy Duty, высокопрочным алюминиевым или стальным кузовом и надёжными барабанными тормозами. Корпус каждого «самосвальника» проходит тщательную грунтовку цинкосодержащим грунтом, а перед покраской дважды обрабатывается дробеструйным методом.

Через 5 лет компания вышла на 100 полуприцепов в месяц. Стало тесно. В 2013 году компания начинает строительство нового завода на 8500 м2. Производственные корпуса строились в чистом поле на выезде из Калининграда вблизи Московского проспекта.

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А немцы … ну немцам немного не повезло: очередной кризис накрыл немецкую компанию и «Грюнвальд» стал полностью российским.

В 2013 году рост производства на «Грюнвальде» составил 22%, в 2014 года — на 13%.

Неплохо, но это было только начало.

Ускорение

В 2016 году выпуск новых полуприцепов вырос на 108%, 19% выпущенной техники было поставлено на экспорт. Основными направлениями экспорта стали страны Скандинавии, Германия и страны СНГ — Казахстан и Белоруссия. В 2018 году первая поставка ушла в Литву, в 2019 — в Голландию, в 2020 — в Швецию и Западную Африку.

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В 2017 году наконец заработал новый завод в Калининграде. В работу запущено современное промышленное оборудование, включая новую покрасочную линию, дробеструйную камеру и сварочное оборудование. Фактическая площадь, задействованная в производственном процессе, увеличилась с 4 500 м2 до 9 200 м2.

Продажи новых прицепов и полуприцепов за 2017 год выросли более чем на 70%.

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В 2018 году запущено производство в новом сборочном цехе в Подмосковье (технопарк «Шереметьево»). Также приобретено небольшое предприятие в Швеции, которое было переоборудовано под производство самосвальных надстроек.

Начат экспорт в Европу. Гарантией для европейцев стало высокое качество продукции. Получены европейские лицензии. Полуприцепы «Грюнвальда» начинают ставить на шасси «Вольво», «МАН», «Скания», «ДАФ».

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Коммерческим подразделением «Грюнвальда» в 2018 году было реализовано на 67% больше техники, чем годом ранее. Компания выходит на 1 место в России по производству самосвальных полуприцепов.

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К 2019 году «Грюнвальд» выпускал около 20 модификаций полуприцепов, в том числе низкие и высокие платформы, самосвалы, перевозчики легковых автомобилей, тентовые модели, цисцерны.

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По итогам 2019 года рост продаж в сегменте полуприцепов-контейнеровозов составил 26%.

По итогам 2020 года рост реализации продукции составил 37%. Компания выходит на третье место в России по выпуску полуприцепов-контейнеровозов.

Локализация

Хочешь не хочешь, а жизнь заставила заниматься локализацией: постепенно сокращается номенклатура импортных деталей и узлов, растут российские поставки и объём собственных наработок.

В 2021 году «Грюнвальд» переходит на сталь «Магнитки», шведы из SSAB уходят. Установлен новый мощный российский лазер для резки металла. В сборочных операцих запущен сварочный робот, изготовленный калининградской компанией. Установлено российское оборудование для переворачивания рам. И дробеструйная камера тоже своя.

И оси теперь на заводы «Грюнвальда» тоже идут из России, из Подмосковья.

По итогам 2021 года рост продаж составил 50%. Объём выпуска продукции составил 2300 единиц. Компания вышла на второе место среди российских производителей полуприцепов. В сегменте самосвальных полуприцепов рыночная доля в России составляет 34%.

В 2021 году Германия (крупнейший производитель полуприцепов в Европе) поставила на учёт 32,2 тыс. единиц новой продукции. Россия — 32 250 полуприцепов и разделила с Германией 1 место по выпуску продукции.

2022 год

В 2022 году компания продолжает упорно работать. Да, в марте просели, когда Центробанк резко поднял ставку рефинансирования. Но ни один человек из 500 работников не сокращён.

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Поставлен первый кузов на белорусский «МАЗ». Ведутся переговоры с китайцами и турками. На место «Вольво» пришёл «ДЭУ».

И «Грюнвальд» снова строит. Вернее модернизирует свой старый завод. Пока вложено 0,5 млрд рублей.

… Алексей Драч теперь признаёт, что конечно ему в 2007 году сильно повезло. Ещё год-два и дело бы не выгорело, просто тупо не хватило бы денег. И собственных сил. Но Бог помогает упорным. И созидателям.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TyV4907sFVs

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WMCHrt2CgIk

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