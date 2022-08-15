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Иннополис — это уникальное место в Татарстане, в 40 км от Казани. Целый город, который построили для айтишников. Здесь работают программисты, разработчики, инженеры, изобретатели — и живут здесь же, вместе с семьями. Иннополис называют городом инноваций, российской кремниевой долиной, Сколково в Татарстане. Здесь появилось первое беспилотное такси, а заказы доставляют роботы-курьеры. И это единственный город в России, который с нуля построили в этом веке.

1. О строительстве нового города задумались ещё в 2010 году. Тогда в планах был посёлок на 20 тысяч специалистов с семьями. В 2011 году контракт на разработку получило сингапурское архитектурное бюро, которым руководит бывший главный инженер Сингапура Лиу Тай Кер. Именно он настоял на том, что населения в 20 тысяч не хватит, чтобы создать целостную экосистему. По мнению Лиу Тай Кера, для комфортной среды в городе в нём должно жить не менее 150 тысяч человек. Сейчас планируется, что Иннополис со временем вырастет до 200-250 тысяч жителей.

© img.geliophoto.com

2. Одним из первых зданий в городе стал технопарк имени А. С. Попова. Технопарков здесь несколько — это основная рабочая среда в Иннополисе. В других городах их назвали бы бизнес-центрами, но здесь офисные помещения используют как лаборатории, проектно-конструкторские бюро, лекционные залы.

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3. Технопарк выполнен в виде кольца с внутренним двориком. Вокруг скверы, парковочные места. Говорят, что сотрудники здесь увлечённые и задерживаются на работе до поздней ночи.

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4. Стены технопарка имени А. С. Попова почти целиком сделаны из стекла, но внутри — природный оазис. Само здание разделено на 3 зоны — дерево, камень и трава. Это отражается в дизайне, поэтому проще сориентироваться, в какой точке технопарка находишься.

© img.geliophoto.com

5. Арендные площади технопарка забиты под завязку. А во внутреннем дворике и скверах снаружи айтишники могут отдохнуть от работы, пообедать.

© img.geliophoto.com

6. Ещё один технопарк Иннополиса — имени Н. И. Лобачевского. Это здание в виде огромного бумеранга построили в 2021 году. На верхних этажах — огромные опенспейсы, в которых можно создавать офисы с любой планировкой. Бронировать площади в новом технопарке компании начали ещё до завершения строительства.

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7. Первым построенным в городе зданием был университет Иннополис. Это знаковое событие — начинать строительство города именно с университета. Создатели Иннополиса уверены — студентам понравится в новом и современном городе и они будут оставаться здесь жить. Конкурс в университет приличный — в 2021 году пришло больше 12 тысяч заявок, но на обучение взяли только 300 студентов. Сейчас университет занимает 12 место в рейтинге ВУЗов России.

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8. Архитекторы Антон Цыбисов и Яна Самакаева добавили в оформление рельеф — за счёт волнистых линий здание словно изгибается.

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9. Рядом с университетом построили 4 общежития для студентов. Здания кампуса отделаны панелями под разные сорта дерева. Все 4 корпуса объединены пешеходной галереей — и даже в Университет можно пройти, не выходя на улицу. Поэтому студенты часто приходят на лекции в домашних тапочках.

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10. Первыми скульптурами в Иннополисе стали не памятники изобретателям и известным программистам, а две огромные металлические шишки. Они появились в городе в 2015 году. А когда в Иннополисе открылся парк, шишки перенесли туда. Теперь место так и называется — Шишкин парк.

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11. Общежития университетского кампуса выходят прямо на Шишкин парк. А в самих общежитиях есть столовые, кофейни. В кампусе могут жить более 1000 студентов, есть двухместные, четырёхместные и пятиместные номера.

© img.geliophoto.com

12. В университете 5 этажей. Внутри — читальный зал, большой холл, лаборатория робототехники, кабинеты для занятий, аудитории для лекций, столовая и еще много всего. Студенты говорят, что здесь не получится гулять весь семестр, а потом просто сдать сессию. Программа очень загруженная — придётся учиться.

© img.geliophoto.com

13. Иннополис иногда называют городом ветров — он построен на возвышенности, поэтому здесь почти всегда дует. Но администрация с этим борется — в городе массово высаживают деревья, а здания построены так, чтобы закрывать дворы от ветра.

© img.geliophoto.com

14. В городе есть большой спортивный комплекс, который тоже называется Иннополис. На трех этажах общей площадью 8500 м² разместили тренажёрный зал, аквазону, крытые площадки для игр. Есть и открытые площадки — и они тоже популярны у жителей. Например, на четырёх теннисных кортах вечерами всегда людно и бывают очереди.

© img.geliophoto.com

15. Большинство квартир в Иннополисе сдаются, но для этого нужно сначала устроиться на работу — аренда происходит через работодателя. В некоторых домах жилье можно и купить. В новом квартале с таунхаусами квартиры разлетаются сразу.

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16. Иннополис не зря называют городом инноваций — именно здесь начинали тестировать беспилотное такси, а заказы доставляют роботы-курьеры. Такое такси, кстати, работает бесплатно.

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17. В лицее Иннополиса учатся подростки с 7 по 11 класс. В каждой группе — по 15 человек. Учиться в лицее престижно, конкурс — 6 человек на место. В здании три блока — учебный, спортивный и жилой. Живут здесь лицеисты, у которых родители не могут переехать в Иннополис. Когда лицей открывали, его называли в прессе «Хогвартс в Иннополисе».

© img.geliophoto.com

18. Детский сад в Иннополисе тоже нестандартный — выполнен в виде полукруга из нескольких соединённых между собой корпусов.

© img.geliophoto.com

19. Жители рассказывают, что ценят в Иннополисе компактность — машины здесь нужны только чтобы выехать на природу или съездить в Театр в Казани. До работы все добираются пешком, могут позавтракать в парке, а такси используют только если спешат или плохая погода. А еще здесь все живут дружно — если вы потеряете телефон, забудете самокат в парке или наушники на лавочке — их можно найти в городском чате.

© img.geliophoto.com

20. Квартал Zion — в этих домах есть и небольшие «двушки» и семикомнатные трёхэтажные квартиры с гаражом. У жителей есть своя лужайка. Может показаться, что название квартала связано с фильмом «Матрица», но на самом деле оно произошло от бренда строительной компании.

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21. Иннополис построили с нуля всего за несколько лет. В 2012 году заложили символический камень на стартовой площадке, а в 2013 году в университете уже учились первые студенты. Ещё через год Иннополис официально стал городом. Он всё ещё растёт — сейчас в городе ежедневно находится около 5 тысяч человек. Но пожить в этом месте хотят многие — судя по отзывам, некоторым приходится ждать, чтобы снять квартиру. Считается, что когда город разрастётся до проектных 250 тысяч жителей, он будет приносить 10% всех доходов бюджета Татарстана.

© img.geliophoto.com