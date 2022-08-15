О «УралКриоМаш» сертифицировал контейнер-цистерну нового поколения

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АО «Уралкриомаш» (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) сертифицировал контейнер-цистерну нового поколения, аналогов которому на сегодняшний день в России нет. Комплект свидетельств Российского морского регистра судоходства получила модель КЦ.Т75-40/0,8, предназначенная для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ), этилена и этана.

Новый продукт продолжает линейку инновационных изделий производства «Уралкриомаш» для перевозки и хранения СПГ. Одним из преимуществ КЦ.Т75-40/0,8 является внешняя оболочка контейнера из нержавеющей стали, позволяющая исключить пролив продукта при внешнем воздействии на цистерну.

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«Такую цистерну мы спроектировали впервые, — подчеркнул генеральный директор АО „Уралкриомаш“ Дмитрий Скоропупов. — Это новый, высокий уровень и проекта, и его воплощения в жизнь. Уникальность этого контейнера-цистерны в расширенном температурном диапазоне эксплуатации: от минус 60o до плюс 50oС, что является абсолютно новым и единственным предложением на отечественном рынке».

Наличие комплекта свидетельств РС дает право АО «Уралкриомаш» на серийное производство модели КЦ.T75-40/0,8 и допускает транспортировку грузов в данном типе контейнера-цистерны любыми видами наземного и водного транспорта.