Производитель российского IT-оборудования QTECH выводит на рынок новые модели точек доступа

Компания QTECH представляет новые модели высокопроизводительных точек доступа: QWO-420E, QWO-820E, QWO-880, QWO-880E.Новое оборудование может быть использовано вне помещений (tраб= -40°C ~ +70°C) благодаря качественным корпусам, изготовленным из алюминиевого сплава и высококачественного пластика (QWO-880), которые обеспечивают степень защиты IP67. По желанию заказчика для моделей QWO-420E, QWO-820E и QWO-880E предусмотрены варианты в корпусах с защитой IP65.Новые точки доступа соответствуют стандартам IEEE для беспроводных локальных сетей 802.11ac wave2 (QWO-420E) и 802.11ax (QWO-820E, QWO-880, QWO-880E). Причем модели имеют следующие отличия:

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QWO-420E оснащена чипсетом Qualcomm с поддержкой 2×2 MU-MIMO и максимальной скоростью 1200 Мбит/c (300 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 900 Мбит/c на частоте 5 ГГц);

QWO-820E оснащена чипсетом Mediatek с поддержкой 2×2 DL/UL-MIMO и максимальной скоростью 1800 Мбит/c (600 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 1200 Мбит/c на частоте 5 ГГц);

QWO-880 и QWO-880E оснащены чипсетом Qualcomm с поддержкой 4×4 DL/UL-MIMO и максимальной скоростью 3657 Мбит/c (1182 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 2475 Мбит/c на частоте 5 ГГц).

Для обеспечения приема-передачи Wi-Fi сигналов в моделях QWO-420E, QWO-820E, QWO-880E предусмотрены 4 N-type разъемы (female) для подключения внешних антенн. Точка доступа QWO-880 оснащена встроенными всенаправленными антеннами c усилением 6 dBi.Все устройства поддерживают расширенный набор служб идентификации ESSID, причем в модели QWO-420E — до 8 на 2,4 ГГц, до 16 на 5 ГГц, во всех остальных — до 8 в каждом трансивере (всего 16).Представленные точки доступа имеют следующие параметры: