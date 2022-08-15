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Образование

Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по информатике

 © edu.ru

Подведены итоги 34-й Международной олимпиады по информатике. Все российские участники завоевали медали:

  • Александр Бабин, Красноярский край — золото;
  • Данил Клищ, Челябинская область — золото;
  • Всеволод Нагибин, Новосибирская область — золото;
  • Федор Ромашов, Москва — серебро.

Руководили командой Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО, и Алексей Малеев, директор центра развития ИТ-образования МФТИ.

Соревнование проходило с 7 по 15 августа 2022 года в Индонезии. В нем приняли участие представители более 85 стран мира. Российские школьники выполняли задания дистанционно на базе Московского физико-технического института.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. Состязание включает два тура.
Источник: https://olimpiada.ru/news/24186

олимпиада, образование, информатика
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