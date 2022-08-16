Завод промышленного холодильного оборудования ТехноФрост наращивает производственные мощности

В связи с высоким спросом на промышленное холодильное и климатическое оборудование руководство завода «ТехноФрост» приняло решение о расширении производственных площадей. В рамках программы по импортозамещению разработаны новые линейки продукции и начато строительство нового производственного корпуса площадью более 4 тыс. м2.

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«2022 год дал нам дополнительные возможности, с уходом из России большого количества зарубежных поставщиков спрос на продукцию завода значительно возрос. В этом году мы запустили в серию новые виды продукции: льдоаккумуляторы, панельные пленочные охладители, оборудование для центров обработки данных (прецизионные кондиционеры и водоохлаждающие установки с фрикулингом в моноблочном исполнении). Строительство нового производственного корпуса, увеличение числа сотрудников и внедрение новых технологий, позволит нам не сбавлять темпов развития», — рассказывает Александр Котляр, генеральный директор ООО «ТехноФрост».

Наличие значительного запаса комплектующих на складах компании в начале года позволило заводу в полном объеме и в срок выполнять все заказы. В настоящее время в части замещения комплектующих, поставки которых в Россию приостановлены, проведена большая работа: создан пул новых поставщиков как отечественных, так и из дружественных стран, подписаны договоры о долгосрочном сотрудничестве, налажена логистика. Теплообменное оборудование, к примеру, завод частично начал изготавливать на своих производственных мощностях. Организован серийный выпуск конденсаторов мощностью до 200 кВт, в том числе V-образных.

«Регулярное пополнение станочного парка позволяет нам осваивать новые техпроцессы. По сварке в этом году мы сделали значительный „технологический рывок“, увеличив производительность сварочных цехов в 4 раза: было приобретено оборудование для автоматической и лазерной сварки, освоена сварка алюминия. Сейчас готовим производственную базу под промышленные аммиачные проекты, налаживаем выпуск гидравлических систем», — добавил Александр Котляр.

Узнать все подробности о новых линейках продукции и технологических возможностях производства, а также получить техническую консультацию от руководителей проектов и инженеров ГК КриоФрост вы сможете посетив стенд № 22D20 (павильон 2 зал 2) на выставке Агропродмаш 2022 в период с 10 по 14 октября.

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com

© www.tehnofrost.com