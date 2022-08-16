Два студента СПбГУ победили в международной студенческой олимпиаде по математике IMC-2022
Математики Санкт-Петербургского университета одержали победу в индивидуальном зачете самой престижной студенческой олимпиады по математике IMC-2022. Только двум обучающимся СПбГУ из более чем 600 участников олимпиады удалось решить все предложенные задачи на максимальный балл.
Абсолютными победителями соревнования (Grand Grand First Prize) стали Иван Гайдай-Турлов и Александр Гребенников, занявший в прошлом году второе место. Алексей Львов и Михаил Ложкин также были отмечены высшей наградой соревнования (Grand First Prize), получив по 72 балла из 80 возможных.
Отметим, что в прошлом году команда математиков СПбГУ одержала победу в IMC-2021. В этом году в состав участников от Санкт-Петербургского университета вошли Иван Гайдай-Турлов, Александр Гребенников, Алексей Львов, Михаил Ложкин, Станислав Крымский, Розалина Маргалимова, Петр Мишура, Алексей Розе, Артем Скворцов, Денис Рахманкин, Иван Калинин и Илья Алимов.
В международной студенческой олимпиаде по математике приняли участие 664 студента из более чем 50 стран. Во время состязания участникам предлагалось решить восемь задач, относящихся к линейной алгебре, комбинаторике, анализу, теории вероятностей и теории чисел.
По словам профессора СПбГУ, руководителя студенческой группы участников олимпиады Федора Петрова, в соревновании приняли участие сильнейшие студенты-математики Университета, ранее показавшие высокие результаты в олимпиаде СПбГУ Petropolitan Science Research, олимпиаде IMC прошлых лет и других соревнованиях в области математики.
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