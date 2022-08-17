«Урал» готовит к производству легкий вездеход с пружинной подвеской
Помимо беспилотника еще одной важной новинкой от автозавода «Урал» на форуме «Армия-2022» стал среднетоннажный вездеход Урал-4360 4×4, это принципиально новый продукт для компании — машин такого класса предприятие еще не выпускало.
-4360 имеет постоянный полный привод и укомплектован мостами оригинальной конструкции. Все подвески зависимые, причем передняя выполнена на сдвоенных пружинах — довольно редкое конструктивное решение для такого класса, обычно все подвески делают на листовых рессорах.
Кабина у новинки типа Next, ее каркас, двери и стекла унифицированы с ГАЗелью, ГАЗоном и Уралом Next. Однако оперение у Урала-4360 полностью оригинальное, отформованное из композитов. Оно укорочено относительно Урала Некст и отличается более «залихватским» дизайном.
Машина укомплектована турбодизелем мощностью 240 л.с., марку не называют, экокласс — «Евро-5». Он агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом» (по выбору заказчика). Есть блокировка межосевого дифференциала.
Грузоподъемность новинки — 4 тонны, на 1,4 тонны больше, чем у ГАЗа Садко Next.
В производство новый Урал должен пойти в 2023-2024 году.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.