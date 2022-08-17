«Урал» готовит к производству легкий вездеход с пружинной подвеской

© s.auto.drom.ru

Помимо беспилотника еще одной важной новинкой от автозавода «Урал» на форуме «Армия-2022» стал среднетоннажный вездеход Урал-4360 4×4, это принципиально новый продукт для компании — машин такого класса предприятие еще не выпускало.

-4360 имеет постоянный полный привод и укомплектован мостами оригинальной конструкции. Все подвески зависимые, причем передняя выполнена на сдвоенных пружинах — довольно редкое конструктивное решение для такого класса, обычно все подвески делают на листовых рессорах.

Кабина у новинки типа Next, ее каркас, двери и стекла унифицированы с ГАЗелью, ГАЗоном и Уралом Next. Однако оперение у Урала-4360 полностью оригинальное, отформованное из композитов. Оно укорочено относительно Урала Некст и отличается более «залихватским» дизайном.

Машина укомплектована турбодизелем мощностью 240 л.с., марку не называют, экокласс — «Евро-5». Он агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом» (по выбору заказчика). Есть блокировка межосевого дифференциала.

Грузоподъемность новинки — 4 тонны, на 1,4 тонны больше, чем у ГАЗа Садко Next.

В производство новый Урал должен пойти в 2023-2024 году.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru