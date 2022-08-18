«Кузбассразрезуголь» обновляет локомотивный парк
В АО «УК «Кузбассразрезуголь» приступили к работе четыре новых маневренных тепловоза серии ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода.
ТЭМ18ДМ — односекционный локомотив c электрической передачей постоянного тока предназначен для выполнения маневровой и поездной работы как на внутренних путях промышленных предприятий, так и на железнодорожных путях общего пользования.
«Развитие железнодорожной инфраструктуры компании требует обновления локомотивного парка современными качественными машинами, — отмечает директор по железнодорожному транспорту и развитию инфраструктуры АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Бойко. — ТЭМ18ДМ функционально отвечают нашим потребностям. Это доработанная и улучшенная модель серии локомотивов ТЭМ18, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь».
Одно из основных преимуществ ТЭМ18ДМ — использование современного экономичного и экологичного дизель-генератора 1-ПД4Д с электронной системой управления впрыском топлива. Для удобства работы локомотивной бригады машина оборудована увеличенной кабиной, двумя унифицированными пультами машиниста и помощника с электронным контроллером и дисплейным отображением информации, а также установкой системы микроклимата кабины машиниста, включающей в себя отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.
Новые машины будут выполнять маневровую и поездную работы по сборке-выдаче угольных маршрутов на Калтанском, Бачатском и Краснобродском разрезах УК «Кузбассразрезуголь».
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