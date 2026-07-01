Серийное производство самого массового современного маневрового российского тепловоза ТЭМ18ДМ продолжается на Брянском машиностроительном заводе. В июне 2026 года железнодорожники Северной и Свердловской железных дорог в составе РЖД получили в общей сложности 9 таких локомотивов для обновления парка.

По информации РЖД, 4 новых ТЭМ18ДМ прибыли в локомотивное депо Иваново в июне 2026 года. На Северной железной дороге до этого такие тепловозы получило депо Ярославля — в 2024-2025 годах прибыли 29 машин. Кроме ТЭМ18ДМ на дорогу поступают новые российские магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ — в 2023-2025 годах их закупили 19 единиц.

Другой получатель новой железнодорожной техники производства Брянского машиностроительного завода в июне 2026 года — локомотивное депо Серов-Сортировочный Свердловской железной дороги. Сюда прибыли 5 маневровых ТЭМ18ДМ. В 2025 году дорога получила 10 таких же локомотивов и 8 магистральных 2ТЭ25КМ.

Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ не является новой моделью (сборка модификации началась в 2008 году, а самый первый ТЭМ18 появился еще в 1992 году), но он востребован на постсоветском пространстве и остается в серийном производстве на Брянском машиностроительном заводе в 2025 году. В 2019 году конструкция маневрового тепловоза была доработана, современные ТЭМ18ДМ оснащаются программно-аппаратным комплексом учета расхода топлива и микропроцессорной системой управления и диагностики с выводом информации на дисплей пульта. Всего с момента начала производства модификации ТЭМ18ДМ собрано более 2700 таких локомотивов. Тепловоз рассчитан на эксплуатацию в температурном диапазоне от плюс 50 до 50 минус градусов Цельсия. Это односекционный локомотив служебной массой 126 тонн с электрической передачей постоянного тока, несущей главной рамой и кузовом капотного типа. Предназначен для выполнения вывозной, маневровой и горочной работы на железнодорожных путях. Конструкционная скорость — 100 км/ч. Сила тяги длительного режима — 206 кН. Номинальная мощность ТЭМ18ДМ составляет 882 кВт (1200 л.с.). Машина рассчитана на срок службы не менее 32 лет. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.