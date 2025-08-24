«Брянский машиностроительный завод» собрал второй новейший магистральный тепловоз ТЭ26

© avatars.dzeninfra.ru

Локомотив отправили в Щербинку на экспериментальное кольцо Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта для прохождения предварительных испытаний.

Заключительная часть предварительных испытаний локомотива — опытный пробег. Во время пробега будет оцениваться работоспособность опытного образца, взаимодействие его с инфраструктурой и реализация расчетных режимов работы в эксплуатационных условиях. Тепловоз должен преодолеть пять тысяч километров в грузовом режиме и подтвердить в работе заявленные технические характеристики.

После завершения опытного пробега ТЭ26 будет отправлен в Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (г. Коломна Московской области) для проведения приемочных и сертификационных испытаний испытательными центрами.

Тепловоз ТЭ26 — универсальный грузопассажирский односекционный локомотив, который способен перемещать грузовые, грузопассажирские и пассажирские составы. Машину разработали по заданию БМЗ конструкторы компании «ТМХ-Инжиниринг». Доля российских комплектующих в составе нового тепловоза превышает 90%.

Первый образец ТЭ26 собрали на Брянском машиностроительном заводе в июне 2025 года. В конце августа его представят на выставке PRO//Движение.Экспо в Санкт-Петербурге.